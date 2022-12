Insändare: Valförbund kunde ge SFP ett andra mandat

HBL (28.12) innehåller en lång och pessimistisk artikel om SFP:s möjligheter att få två Helsingforsmandat i det förestående riksdagsvalet. Rubriken ”Konkurrensen gynnar SFP men det räcker inte för två mandat” låter förstå att ingenting längre kan göras för att komma upp till det andra mandatet.

Men låt oss gå tillbaka till riksdagsvalet 2019 i Helsingfors. Eva Biaudet (SFP) fick 5 472 personliga röster och kom in medan det totala röstetalet var 20 295. Marcus Rantala (SFP) fick 4 683 röster och Joel Harkimo (Rörelse Nu) 3 955 röster medan partiets röstetal var 13 490. Ingendera kom in. Sammanlagt hade ändå den ena av kandidaterna kommit in om partierna hade slutit ett valförbund. Eftersom Marcus Rantalas personliga röstetal var större hade det varit han som hade kommit in. Han hade blivit riksdagsledamot i stället för en annan, nämligen Wille Rydman (Samlingspartiet).

Genom ett valförbund skulle båda partierna också avvärja konkurrensen från De Gröna och Samlingspartiet.

Vårt politiska system möjliggör valförbund. Ett valförbund är ett tekniskt förbund som sluts mellan två eller flera partier för ett val med avsikt att förbättra kandidaternas ställning jämfört med att partierna skulle verka separat. Vid rösträkningen behandlas ett valförbund som en kandidatlista. Detta höjer sannolikheten att få ett mandat i riksdagen. Små partier brukar sluta valförbund för de räknar med att de härigenom har bättre chanser att få igenom sina kandidater.

Om SFP och Rörelse Nu – som genom ett valförbund redan förra gången hade haft möjligheten att få ett tilläggsmandat – den här gången skulle sluta ett valförbund skulle situationen högst antagligen upprepas. Detta bådar de färska opinionsmätningarna. Eventuellt skulle läget till och med förbättras. Valet skulle avgöras på basis av kandidaternas personliga röstetal. Rantala och Harkimo skulle sålunda föra sinsemellan en hård kamp om vem som skulle bli riksdagsledamot. I bästa fall skulle till och med båda komma in.

Visserligen har siffrorna för De Gröna redan länge pekat nedåt.

Pekka Pinomaa, Munksnäs, Helsingfors