Purra väcker internationell uppmärksamhet i Kyrkslätt – så här säger väljarna på valdagen

Vårsolen skiner över Sundsberg i Kyrkslätt på söndagen. Klustret av valaffischer i politikens typiska färger längs vägen indikerar det som den lilla kartongskylten med pilar på gör tydligt: hitåt ligger vallokalen.

Inne i Kartanonrannan koulus entré viskas det på engelska. De internationella journalisterna ställer upp sig på rad och tittar i sina videokameror, som de låter följa förbipasserande medan valmyndighetens tjänsteman försäkrar väljarna om att de inte filmas.

Den samlade globala presskåren gör sig redo för den enda chans de har att fånga Sannfinländarnas partiordförande på bild när hon lägger sin röst. Det är inget man kan be henne göra om, och då hennes parti enligt vadslagningssidorna går mot en seger i kväll måste bilderna snabbt kablas ut i världen, så förberedelserna är nödvändiga.

”Viktigt att det är någon ung“

Samtidigt strömmar folk in och ur skolan. Flera av dem stannar till utanför och njuter av valkaffe i solskenet. Ville Keskinen och Maiju Koskituuri slår sig ned på en av två bänkar på gården.

– Det har inte varit så svårt att veta vem man ska rösta på i år, säger Keskinen.

Att diskutera politik är viktigt för Ville Keskinen och Maiju Koskituuri.

– Vi delar åsikter och det är viktigt och lätt för oss att diskutera politik med varandra, fortsätter Koskituuri.

Kandidatens värderingar är naturligtvis det viktigaste, men också att hen verkligen kommer att handla enligt de värderingarna, säger Koskituuri.

– Personligheten spelar dessutom stor roll.

Är det via sociala medier som du får insikt i kandidatens personlighet?

– Inte mest, det är nog i intervjuer och sådant, säger Koskituuri.

– För mig har det också varit viktigt att det är någon ung. Det är ett perfekt sätt att få våra tankar in i politiken. Det känns som att genomsnittet har varit äldre ganska länge, fortsätter Keskinen.

– Det har varit speciellt lätt i år, säger Mika Oksanen om att hitta sin riksdagskandidat.

Inte heller för Kyrkslättbon Mika Oksanen har det varit ett svårt beslut att välja kandidat i år.

– Vi behöver nya fräscha ansikten, säger han, och tillägger att de gärna får vara från trakten.

Kommer du följa valvakan ikväll?

– Absolut, valvakan är tradition.

“Jag är stolt över mitt parti“

Nu kommer hon, nu kommer Purra, meddelar vallokalens funktionärer och plötsligt hörs kamerablixtrarna smattra i kör.

När valsedeln väl är i valurnan flockas journalisterna kring Purra. Frågorna ställs snabbt och överröstar varandra, Purra svarar kortfattat och sakligt. Kanske föga förvånande är en av de första frågorna: “Kommer Marin vara ute efter i dag?“

Riikka Purras Sannfinländarna spås av Unibet gå vinnande ur riksdagsvalet med oddsen 1.75.

Analytiken visar det tydligt, Finland har under de senaste åren blivit allt mer intressant för omvärlden. Enligt Google Trends, som samlar sökningsdata, har till exempel söktermen “Finlands statsminister“ ökat med nästan 2 000 procent under de senaste fem åren. Under söndagen kan man läsa rubriker om Marins kamp för att hållas vid makten på bland annat BBC, Al-Jazeera och CNN.

I Kyrkslätt smattrar journalisternas frågor över Riikka Purra:

Hur kommer resultatet att se ut efter idag?

– Jag är ingen spådam, men om några timmar vet vi mer, så vi får vänta och se.

Kommer du att bli dagens överraskning?

– Vi får se. Det som verkar stå klart är att vi kommer att ha ett mycket bra resultat.

Kommer det bli ett skifte i dag? Är Marin ute?

– Vi får se hur väljarna röstar.

Kommer du att gå i bastu i kväll?

– Ja, så klart!

Är du nöjd med kampanjen ni har fört?

– Ja, väldigt nöjd. Jag är stolt över mitt parti och alla kandidater.

Kommer ni att kompromissa i immigrationsfrågan?

– Regeringsbildning består av många kompromisser, det är klart. Men jag kommer inte att gå in på detaljer just nu.

Preliminära resultatet vid midnatt

Efter några försök att ge sig av, som omintetgjorts av fler frågor, tackar Purra för sig och försvinner in i kaféet där inga kameror tillåts. Fotografer ringer och uppdaterar sina hemmaredaktioner. Kort därpå fångar Lehtikuvas fotograf SFP:s Anders Adlercreutz släppa sin röst i samma valurna.

Strax efter klockan 12 på söndagen påbörjades räkningen av förhandsrösterna. Vallokalerna stänger klockan 20 och det preliminära valresultatet förväntas bli klart vid midnatt.