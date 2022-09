Insändare: Vi borde ha fixerad elskatt

Då el-energiprisen skjuter i höjden får staten in mera skatt trots att man sänker på momsen från 24 till 10 procent. Vi tar en exempelberäkning med 10 000 KWh och med ett utgångspris på fem cent per KWh. I dag betalar konsumenten 620 euro varav staten tar 120. Efter skatteändringen skulle summorna vara 550 och 50 euro.

Om nu elprisen stiger till exempel fem gånger, vilket tycks vara helt möjligt får vi nya siffror. Priset är 25 cent per KWh. Utan skattesänkningen skulle priset vara 2 500 euro plus moms 24 procent 600, euro. Med sänkt moms får vi resultatet 2 500 euro plus moms 10 procent, 250 euro.

Med skattelättnaden avstår staten 350 euro men förtjänar ändå 130 euro mera än ursprungligen. Vi borde således ha en fixerad elskatt, till exempel 1,2 cent per KWh och inte en procentuell skatt som följer det höjda prisen.

Carl-Johan Blomstedt, Ingå