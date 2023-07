Koskela fick ett halvår för mycket

Att Koskela, som resultatmässigt gjort det snudd på sensationellt bra i HJK med två gruppspelsplatser i Europa och tre FM-guld som främsta meriter, skulle få sparken var ingen högoddsare. Efter en hyfsat lovande inledning på säsongen har den spel- och formmässiga kurvan vänt neråt och Klubis spel har som värst varit ungefär lika sprittande som att se ett blåbär växa.

Hans sista match som chefstränare mot Larne i Champions League-kvalet gav visserligen en 1-0-seger och ett hyfsat utgångsläge inför returen men insatsen var under all kritik inför utsålda läktare i Tölö. Toppidrott är i väldigt hög grad underhållning och just underhållningsvärdet har lyst med sin frånvaro under en längre tid då HJK innehaft huvudrollen.

Före Larnematchen hade laget bara vunnit två av de nio senaste matcherna och det är ett facit som inte duger för den överlägset största, rikaste och mest framgångsrika fotbollsklubben i Finland. Alla klubbar hamnar ibland i svackor men som vd Aki Riihilahti uttryckte det på torsdagen så "fanns ingenting som tydde på att den negativa trenden kunde vändas med Koskela vid rodret". Mycket tydligare kan en vd inte uttrycka det.