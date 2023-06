Åbo ber polisen utreda lärare i S:t Olofsskolan

Åbo stad tar ärendet med en lärares påstådda olämpliga beteende till polisen. Det handlar om en lärare vid S:t Olofsskolan.

Samtidigt kommer beskedet att läraren ifråga inte är i tjänst i Åbo stad nästa läsår. Det här meddelar Åbo stad i ett pressmeddelande på onsdagen.

Begäran om polisutredning kommer efter att staden blivit klar med en intern utredning av läraren. Den inleddes i slutet av april.

– Vi har gjort en utredning där vi har lyssnat på de olika berättelserna, men vi kan inte värdera om ett brott har begåtts och vi dömer inte, utan det är polisens sak att värdera, säger direktören för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman till HBL.

I S:t Olofsskolan går elever i klasserna sju till nio.

Regionförvaltningsverket utreder

Lärarens beteende och språkbruk har lyfts fram under våren. Elever ska ändå redan för två år sedan ha vänt sig till skolans rektor och i mars i fjol lämnat in en längre lista, enligt ett klagomål som gjorts till Regionförvaltningsverket. En ny lista lämnades in till rektor denna vår, med sådant som påstås ha skett i huvudsak under det förra läsåret.

Eleverna menar att läraren behandlat elever osakligt och diskriminerande, och bland annat uttalat sig sexistiskt.

Även andra lärare vid skolan ska ha tagit upp saken med rektor Christer Karlsson och Liliane Kjellman.

Eleverna upplever att de inte blivit hörda, och i maj i år tog en förälder vid skolan ärendet till Regionförvaltningsverket.

Klagomålet gäller läraren, som enligt klagomålet ska ha utsatt ungdomar för ”diskriminering, trakasserier och osakligt bemötande”. Men det gäller också Karlsson och Kjellman som enligt föräldern inte har tagit i ärendet som de ska.

Enligt Svenska Yle har Regionförvaltningsverket kopplat in också diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen i utredningen.

Nolltolerans enligt staden

Vad gäller polisanmälan är staden förtegen. Liliane Kjellman säger att det handlar om ”påstådda osakligheter och så vidare” men vill inte precisera det närmare.

Hon vill inte heller gå in på vad stadens utredning kommit fram till.

– Vi har kommit överens om att vi inte öppnar upp annat än det som kommer fram i pressmeddelandet.

I det står att ”Åbo stad har nolltolerans beträffande alla former av trakasserier och osakligt bemötande.”

– Trakasserier är något väldigt allvarligt och lagstiftningen har blivit strängare. Utbildningsanordnaren har fått en utökad skyldighet att anmäla trakasserier. Därför ber vi ju också att polisen nu bedömer den saken, säger Kjellman.

Ni menar att det kan handla om trakasserier?

– Nej, vi menar ingenting, utan vi ber att polisen utreder det. Vi tar inte ställning till detta vad det kan vara frågan om, det är polisens sak.

Direktör medger missar

HBL frågar Liliane Kjellman hur hon ser på kritiken mot rektor och henne själv.

– Jag kan bara svara för min del att jag har agerat på den information jag har fått och vidtagit nödvändiga åtgärder utifrån den information jag har haft i ärendet.

Enligt Kjellman kontaktade en lärare henne våren 2023, medan rektorn ringde henne våren 2022 och berättade om elevernas lista. Hon säger att hon då gett direktivet att alla ska höras.

Vad gäller klagomålet till Regionförvaltningsverket säger hon att verket är rätt instans att klaga till om man är missnöjd med processer.

Hur ser du som rektors chef på hans agerande?

– Det är en sak som bedöms internt och vi ser över våra processer. Men det är klart, som det också kommer fram i pressmeddelandet, att nog ser det ju ut som att det har skett en miss i hur ärendet utretts och i kommunikationen.

I pressmeddelandet beklagar hon att eleverna upplever att de inte har blivit hörda, och hoppas att förtroendet för skolan nu kan återställas.

Rektor: Vidtog åtgärder

Rektor Christer Karlsson vill inte kommentera stadens besked om begäran om polisutredning.

Vad gäller kritiken mot honom, hänvisar han till tystnadsplikt och lärarens rättsskydd.

– Därför kan jag inte kommentera eller skicka ut något till föräldrarna. Det är därför som informationen inte har kunnat gå ut.

Hur ser du på kritiken att du inte tillräckligt tidigt, eller när eleverna tog kontakt med dig, tog itu med saken?

– Jag har tagit itu med saken men som sagt, det har med rättsskyddet och tystnadsplikten att göra. Därför har jag inte kunnat gå ut till elever och lärare och berätta vad som har hänt.

Karlsson menar att han har vidtagit åtgärder, bland annat undervisningsarrangemang. Samtidigt säger han att ord stått mot ord i ärendet. Läraren har enligt Karlsson nekat till att han skulle ha sagt det som påstås.

Även vad gäller hans chef Kjellmans kommentar om att det skett en miss i utredningen och kommunikationen, hänvisar Christer Karlsson igen till tystnadsplikten.

– Informationen kan man inte gå ut med, men rutiner och sånt måste man ju se över, det är klart, vad man kan förbättra.