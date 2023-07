Sommarsamtal: Martina Moliis-Mellberg försöker vänja sig vid sin radioröst

Född: 1984 i Ekenäs, sedermera flyttat runt en hel del, bland annat i Sverige

Bor: i Bortre Tölö

Yrkesroller: poet, kritiker, skriver bland annat filmkritik för HBL, ordförande för Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker

Produktion: diktsamlingarna A (2015), 7 (2017), falk (2021), pisces szn (2021), en av redaktörerna för poesiantologin Bländad av död och kärlek (2021)

Aktuell med: musikprogrammet Atlantis som sänds på Yle Vega och Yle Arenan i sommar, barnboken I mitt lilla huvud, illustrerad av Sanna Mander, utkommer i höst på Schildts & Söderströms

Jag med tre ord: känslig, omtänksam, lekfull

Lyssnar på: musik i mängder, mycket elektroniskt men skulle nog säga att min smak är rätt eklektisk

Lyssnar inte så mycket på: ljudböcker och poddar

Ljud jag tycker om: mina vänners skratt, regn, skumpaflaskor som öppnas

Smultronställe i Helsingfors: Lilla Finlandias café, där sitter jag ofta och jobbar

Lästips för sommaren: Ingmar Bergmans självbiografi Laterna magica

Tre låtar jag fick ta med mig till en öde ö: egentligen omöjligt att svara på, såklart, men kanske Julia Jacklins cover av Bill Fays Just to be a part, Miles Davis Quintet: My funny valentine och Roxy Music: More than this