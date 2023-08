Recension: Androgyna kompositören Orlandos kamp mot konventionerna

OPERA Johanna Almark: Orlando. Text: Nely Keinänen, Heta Heiskanen, Margareta Ekström, Johanna Almark. Regi: Kaisa Torkkel. Bygger på Virginia Woolfs roman. Helsingfors operasommar, Alexandersteatern 24.8 och 27.8.

Parallellt med Helsingfors festspel kör Helsingfors sommaropera just nu nio experimentella verk. Några av landets närmare trettio fria operagrupper samlas för tredje gången på denna festival som bland annat bjuder på inhemska operor, däribland tre med delvis svensk text.

Virginia Woolfs fängslande roman Orlando har förvandlats till opera av Johanna Almark, som skrivit musiken, en del av texten och spelar titelrollen. Orlando är en adelsman som växte upp på 1500-talet under Elisabet I:s tid. Han levde i 300 år utan att åldras. Under alla sina äventyr skickas han som ambassadör till Konstantinopel, där han förvandlas till kvinna över en natt.

En person i rollen

En film på temat Orlando gjordes 1992 med Tilda Swinton i titelrollen. Idén till själva operan föddes under pandemitiden på initiativ av blockflöjtisten Pekka Silén. Den är skriven för bara en person och sju instrument, vilket innebär att vi inte direkt ser tre sekler av brittisk historia eller besöker det Osmanska riket. Men Johanna Almarks Orlando utspelar sig under samma sekler som romanen. Hen byter kön, lever androgynt, komponerar och uttrycker sin kärlek till naturen.

Orlando har det knepigt som man och kanske ännu knepigare som kvinna. Operan ger sig inte direkt in på att debattera könsfrågan, som Almark i viss mån betraktar som uttjatad. Men vissa frågor är ändå härligt absurda, som till exempel att hon inte som kvinna kan äga sitt hus. Hon blir också ”tvungen” att gifta sig – en direkt parallell till Virginia Woolfs liv.

Musiken som Johanna skriver är stilistiskt fri, men innehåller en del äldre pastischer. Hon utmanar sig själv med plötsliga höjdtoner och figurer, och gör det mycket bra. Hon presterar skicklig barockfrasering, suggestiv jazzighet och snyggt tolkad nutida musik. Hennes scenperson pendlar som rollen kräver androgynt mellan kvinnligt och manligt. Egentligen hävdar hon väl att det hela tiden är fråga om samma person, vilken roll hen än har.

Utskälld, berömd

Orlando visar sin komposition för en tonsättare som hen beundrar, men blir utskälld. Hen förlorar tron på mänskligheten och på sitt fosterland England. Långt senare visar hen sin skapelse för en berömd kritiker, som visar sig vara samma person som tidigare förkastade hans verk. Men nu får hen pris, beröm och royalty för sin skapelse. Är det så det fungerar?

Librettot sjungs på finska, svenska och engelska. Åtminstone den svenska översättningen är mycket vacker. Almark uttrycker sig utomordentligt på "landets tre språk" samt på franska som dyker upp i ett socialt sammanhang. Operor brukar ofta sluta med buller och bång likt en manlig orgasm, säger Johanna Almark, men operan har ett mera gäckande och gåtfullt slut.

Uppsättningen på Alexandersteatern är i all sin enkelhet lyckad och föreställningen i Helsingfors har en finurlig aluminiumbakgrund av Xiao Zhiyu som inte fanns när den framfördes på Ålands operafestival. Den välspelande kammarensemblen består av blockflöjt, klarinett, fagott, violin, viola, cello och kontrabas. Kaisa Torkkels regi fungerar väl och Johanna Almarks mångsidighet är beundransvärd.