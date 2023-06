Marthaförbundet tipsar: Syrebrist och bottendöd – hjälp Östersjön att andas i sommar

”Ärtsoppa” eller blågröna alger, var kommer de ifrån? Övergödning i havet uppstår när det bildas ett överskott av växtnäringsämnena kväve och fosfor. Det överskottet kommer ofta från mänsklig verksamhet, och när det gäller Östersjön står mänsklig påverkan för upp till 75 procent av denna belastning.

Näringsämnena rinner ut i havet från jord- och skogsbruk, via vattendrag och diken i avrinningsområdet. De hamnar också i havet via så kallade punktutsläpp som kommunala reningsverk, industrier och fiskodling samt via luftburet nedfall.

En stor del av överflödiga näringsämnen som hamnat i Östersjön under det senaste århundradet har tyvärr också lagrats i bottensedimenten och frigörs småningom med ödesdigra konsekvenser. Exempelvis muddring frigör näringsämnen från botten, samtidigt som det orsakar grumlighet och stress för djurlivet. Därmed bör behovet och utsträckningen av muddring alltid övervägas noggrant.

I folkmun talar man om algblomning vid massförekomst av blågröna alger, det vill säga cyanobakterier. Men övergödningen orsakar också syrebrist och bottendöd. Bottendjurs-, makroalgs- och vattenväxtsamhällena samt fiskfaunan har förändrats till följd av övergödningen.

Syrebrist hos bottendjuren

Särskilt bottendjuren lider av den syrebrist som är en följd av övergödning. Men det finns också arter som gynnas av övergödningen, såsom mörtfiskar. Den som fiskar i skärgården kan ha lagt märke till att bland annat olika typer av mörtfiskar (mört, sarv, braxen och id) har ökat de senaste åren. Genom att fiska och äta mörtfiskar får man bort näringsämnen som orsakar övergödning. Mörtfiskar är nyttig, klimatsmart mat och en hållbar proteinkälla från havet.

Övergödning orsakar också förlust av biologisk mångfald, det vill säga minskar artrikedomen. Den får till exempel ettåriga snabbt växande trådalger att snabbt ta över och kväva viktiga arter som blåstång. Blåstången erbjuder en miljö med skydd och mat till flera ryggradslösa djur och fiskyngel.

Igenväxning och igenslamning av livsmiljöer förändrar ljusförhållandet i havet och kan förhindra fotosyntes, och göra det svårare för organismer att hitta föda och skyddsplatser. För tillfället finns bara ett fåtal kustområden med god ekologisk status. Skärgårdshavets avrinningsområde befinner sig på Helcoms Hot Spots-lista för Östersjöns största utsläppskällor på grund av lantbruket.

Det här kan du göra i sommar för att minska övergödningen:

– Samla in död alg- och biomassa ur havet och från stranden, och lägg massan i en kompost på land långt från stranden.

– Töm båtens septiktank endast i anläggningar avsedda för detta.

– Kissa inte i havet. Två kiss ger näring till havet för att producera 1 kg cyanobakterier.

– Kompost och utedass ska vara belägna tillräckligt långt från vattnet för att förhindra att näringsämnen läcker ut i havet.

– Undvik att aska kommer ut i vattendrag.

– Tvätta inte mattor eller kläder vid ett vattendrag.

– Välj kemikalier med det nordiska Svanenmärket samt Allergi-, Hud- och Astmaförbundets märke.

– Ät mörtfiskar, på det sättet avlägsnar du överflödiga näringsämnen ur havet.