Bowie, J. Lo och finlandssvensk kortfilm

VECKANS FILMTIPS

(Finland 2021) Bakom den kryptiska titeln gömmer sig en kortfilm som ingår i barnfilmsserien Hemligheter – kortfilmer från hela världen. Elin Grönbloms Pappa är en alien!, skriven i lag med Ted Forsström, handlar om nioåriga Frida (Lilah Sandberg) som bor på en österbottnisk bondgård tillsammans med sin mor (Susanne Marins). Frida är övertygad om att hennes pappa är en utomjording och när Matti Raitas kuf dyker upp för att hjälpa till på gården känner lyckan inga gränser. Men mamma är skeptisk, åtminstone inledningsvis. Det bäddar för en söt och sympatisk sak med schysta produktionskvaliteter och en Lilah Sandberg som utstrålar både värme och längtan – och som vet att stå på sig. Förvånansvärt mycket lyckas filmmakarna klämma in på femton minuter. Slutbetyg: humoristisk scifi. Yle Fem fredag 19.5 kl. 18.30–18.45 och måndag 22.5 kl. 11.44–12.00

(USA 2019) Den fristående fortsättningsdelen till Stanley Kubricks The shining är även den signerad Stephen King. Handlingen kretsar kring den nu vuxne Danny Torrance (Ewan McGregor), ett mänskligt vrak som såg sin familj slitas sönder på The Overlook Hotel. I laguppställningen ingår också Rebecca Fergusons trollpacka som tillsammans med sina lärjungar ger sig på intet ont anande småstadsbarn och får med den traumatiserade Danny att göra. Bortsett från McGregors rollkaraktär och finalen på hotellet är det inte mycket som knyter ihop The shining och Doctor Sleep. Även om det hallucinatoriska spelade en central roll i förlagan vankas det nu ännu mer av det telepatiska och psykologiskt förvridna, men lika suggestivt som i The shining blir det aldrig. Helheten känns spretig plus att speltiden på två timmar plus tär på laddningen. TV5 lördag 20.5 kl. 21.00–00.25 och tisdag 23.5 kl. 22.00–01.20, Kutonen fredag 26.5 kl. 21.00–00.20