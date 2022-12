Dagens VM-snackisar: Alla ögon på världsmästarna och Aboubakars coola avsked

Dagens match: Frankrike-Polen kl 17.00.

En riktigt läcker fotbollssöndag startar på eftermiddagen med den regerande världsmästarens första slutspelsmatch. Frankrike kommer till matchen mot utvilade då förbundskapten Didier Deschamps valde att spara på sina stjärnor i den sista gruppspelsmatchen – som slutade i en betydelselös förlust.

Varken det polska laget eller storstjärnan Robert Lewandowski har imponerat så här långt: 2–0 mot Saudiarabien är den enda matchen där laget lyckats göra mål.

Det finns bara en favorit i detta matchpar. Det öppnar förstås för en skräll. Men visst ska Les Bleus ta den här?

Dagens vansinne: Vincent Aboubakars avsked.

Go big or go home brukar det heta. Kameruns Vincent Aboubakars version av den slitna klyschan? Go big – and go home.

Kamerun stod för en statistisk megaskräll (Brasilien hade inte förlorat en gruppspelsmatch sedan 1998) i sin sista VM-match då man mot alla odds slog Brasilien med 1–0 – ett resultat som dock varken hotade brassarnas gruppseger eller räddade Kamerun från att bli utslagna efter gruppspelet.

Rubrikernas man var då Aboubakar. På stopptid slank han in genom det brasilianska mittförsvaret och petade dit 1–0. Han slet av sig spelskjortan och jublade vilt. Domaren reagerade med att varna honom – för andra gången under matchen. Aboubakar förstod att han kommer att få se rött, log, skakade hand med domaren och lämnade VM som matchvinnare. Han var förresten den första spelaren sedan Zinedine Zidane och VM-finalen 2006 som nätat och fått rött kort i samma VM-match.

Dagens siffra: 22

På tal om Brasilien. Den stolta sydamerikanska fotbollsnationen är det enda landslaget som spelat i samtliga VM-turneringar sedan 1930. 22 VM-turneringar har det blivit. Flopparna är få, VM-titlarnas antal är fem.