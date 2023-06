Börskrönikan: Därför sjunker de finska storbolagen på marknaden just nu

Efter tre veckors uppgång kom till slut den korrektion som jag (och många andra) varnat för en tid, och då med besked. Trots att Helsingforsbörsen inte stigit på samma sätt som exempelvis amerikanska aktier under inledningen av året sjönk de finska storbolagen faktiskt ännu mer än de flesta internationella marknader. Nedgången för året närmar sig nu 10 procent (6 procent med hänsyn taget till dividender).

Det mesta tyder på att det är oro för konjunkturen som ligger bakom nedgångarna. Under veckan var det i första hand verkstads- och skogsindustrin som tyngde marknaden, med nedgångar på 8–12 procent för bland andra Neste, Valmet och Stora Enso. Men även Kesko – som traditionellt brukar betraktas som en mer konjunkturstabil aktie – tillhörde de relativa förlorarna. Aktien har i stort sett halverats sedan sommaren 2021, vilket helt förklaras av att P/E-talet fallit från 26x till 13x – vinstutvecklingen har i princip varit stabil under hela perioden.

Neste är ett annat bolag som har gått igenom en tämligen dramatisk omvärdering under de senaste två åren. Från att historiskt ha värderats till 10–12x den förväntade vinsten steg P/E-talet till mer än 35x under 2020, då internationella investerare fick upp ögonen för biobränslen. Efter årets kursnedgång på nästan 20 procent är multipeln åter tillbaka på de ”gamla” nivåerna – baserat på konsensusprognoserna värderas Neste till cirka 11x nästa års förväntade vinst.



Vad beror då de stora svängningarna i värderingen på? Framför allt handlar det om synen på den förväntade vinsttillväxten, som för tre år sedan väntades bli mycket god – vilket också inträffade. Vinsten per aktie har nästan fördubblats från 2020 till årets (förväntade) nivå på nära 3 euro per aktie. Men tittar vi framåt så har marknadens aktörer blivit betydligt mer försiktiga. Konsensusestimaten för vinsten per aktie 2026 är i princip på samma nivå som för 2023 – och med en stillastående vinst tre år framåt är det nog få placerare som är beredda att värdera aktien speciellt högt.

Men har marknadens aktörer rätt i sin syn på Nestes framtida vinster? Neste tecknade vid sin kapitalmarknadsdag på tisdagen en betydligt mer positiv bild av framtiden, inte minst vad gäller tillväxten i marknaden för förnyelsebara bränslen. Exempelvis väntas marknaden för förnyelsebar diesel tredubblas fram till 2030 – om Neste kan behålla sin marknadsandel krävs det rejäla fall i marginalerna för att inte vinsten ska öka under de kommande åren.

Synen på Nesteaktien handlar mycket om vilken investeringshorisont man har. Kortsiktigt kan förstås lönsamheten och tillväxten variera, inte minst på grund av politiska beslut kring biobränslen. Vilket bidrar till att hålla tillbaka börskursen. Men långsiktigt ser bolaget fortfarande ut att vara väl positionerat för att dra nytta av ambitionen att öka andelen förnyelsebara bränslen, och materialiseras den tillväxt Neste indikerar är det svårt att tro att vinsterna (och aktien) inte ska kunna lyfta. Frågan är bara när investerarna går från ett kortsiktigt till ett långsiktigt synsätt?