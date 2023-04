Tappara slog dubbelknut på vingklippt HIFK

Tappara såg lite segt och passivt ut i de två inledande matcherna på Nordenskiöldsgatan. Men då laget fick spela på hemmaplan var det pang på rödbetan och käftsmällar från Birkaland som stod på menyn. Tappara gjorde precis vad man ville medan HIFK, utan att lyckas, försökte streta emot. I synnerhet de två inledande perioderna var en mäktig uppvisning av Tappara.

HIFK tvingades till spel utan skadade Sebastian Dyk, Ilari Melart och Juha Jääskä samt avstängde Miro Väänänen. Strax före nedsläpp tvingades också Eetu Koivistoinen slänga in handduken. Sådant känns naturligtvis men på onsdagen är det frågan om ens högre makter, trots att vi lever i påsktider, kunnat rädda ett vilset kamratgäng.

Dyk och Koivistoinen var förkylda medan Melart och Jääskä kan ha spelat klart för i år.

Halvvägs in i matchen hade HIFK tre skott mål. Ett gick in då Aleksanteri Kaskimäki gav lite hopp med sitt 1–2 då Tappara före det knappt släppt in HIFK i anfallszon.

Efter 30 minuters spel var duellen som uteblev sedan länge avgjord. Tappara hade då gjort fem mål, IFK bytte målvakt trots att Roope Taponen inte går att belasta för baklängesmålen, och mästarna bjudit gästerna på en sådan kanonad av chanser att det lär ha snurrat betänkligt i HIFK-bussen på väg hemåt i den kyliga aprilkvällen.

Tapparas flinka, snabba och varierade anfallsspel fick HIFK att se ut som statister. HIFK, som spelade så disciplinerat på hemmaplan, tog ett koppel dumma utvisningar och var hela tiden inte bara ett skär, utan minst tre, efter hemmalaget.

Efter 5–1 efter 40 minuter slog Tappara av på takten lite och HIFK kopplade ett visst grepp om händelserna. En reducering av Leevi Teissala innebar 5–2 men där tog det roliga slut för gästerna.

Ödesmatch på fredag

Match nummer fyra på långfredagen, också den i Tammerfors precis som match nummer fem på måndag.

Efter två matcher talade mycket för en längre matchserie men efter Tapparas uppvisning på onsdagen svängde pendeln kraftigt över till mästarnas fördel.

För HIFK:s del gäller det att ruska av sig risbastun snabbt som tusan och hoppas på lite förstärkningar från en sjukstuga som håller på att bli alltför fullsatt i det mest kritiska skedet av säsongen. Utan tre centrar i form av Koivistoinen, Jääskä och Väänänen blir det svårt att rubba en lagmaskin som Tappara som rullar på med alla fyra cylindrar hela tiden.

Miro Väänänen är tillbaka på fredag. Och så hoppas HIFK-lägret på Koivistoinen. Jääskäs situation verkar värre.