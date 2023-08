Italiens protest avslagen – norska stjärnan finalklar

Karsten Warholm var snabbast av alla i måndagens semifinaler på 400 meter häck. Norrmannen klockades för tiden 47,09.

Senare på kvällen lämnade Italien in en protest. De menade att Warholm passerade en av häckarna regelvidrigt – med foten utanför häcken i stället för över den. Vilket innebar att VM-guldfavoriten riskerade att diskas, det trodde åtminstone den finländska häcklöparen Oskari Mörö.

– Utgående från de reprisbilder jag har sett så lämnar situationen inte utrymme för spekulation. Tyvärr ser det ut som att Warholms inre fot går vid sidan om häcken och inte ens är tillräckligt hög, sade han till Yle.

Den italienska protesten har dock avslagits.

– Italien lämnade in en protest, men för sent. Tidsfristen är en halvtimme efter att de officiella resultaten är tillgängliga, sade den norska toppidrottschefen Erlend Slokvik till NRK sent på måndagen.

Finalen avgörs på onsdag.