Superbillig el i dag! Negativt elpris hela eftermiddagen

Från och med söndagsförmiddagen är elpriset negativt fram till den sena eftermiddagen. På den nordiska elbörsen Nord pool kostar elen bara -0,5 cent per kilowattimme mellan klockan 14 och 15 på söndagen.

I princip kan konsumenter få betalt för att använda elen när priset går under nollstrecket, sa Juha Hiekkala, marknadsutvecklingschef på Fingrid, till HBL tidigare i veckan.

"Det kan göra det, men det beror på hur ens elavtal är formulerat. Men elpriset ska vara rejält på minus innan vanliga kunder får betalt för elanvändningen, i och med att överföringsavgiften läggs till på börspriset", sa Hiekkala.

Trots att elpriset stiger något efter klockan 18 på söndagen blir det inte dyrare än 0.05 cent per kilowattimme. Mellan klockan 19 och 20 kostar elen 0,49 cent per kilowattimme, vilket är det högsta priset för söndagen. Genomsnittspriset på söndagens elpris ligger på 0,088 cent per kilowattimme.