Granskning av torvkraschen: Rättvis omställning blev orättvis för företagarna – ingen tar ansvar

Rättvis omställning är ett klimatpolitiskt modebegrepp. Regeringen och EU-kommissionen har lovat att de som jobbar på torvtäkter eller i kolgruvor ska få stöd för att hitta en ny utkomst när klimatstörande energiformer fasas ut. Ingen som drabbas av den gröna omställningen ska lämnas åt sitt öde.

Det låter rättvist, men i fallet torven blev det orättvist, visar den granskande reportageboken Likainen työ – ilmastopolitiikan voittajat ja häviäjät (Like, 2023).

Bildjournalisten Miikka Pirinen dokumenterar den kanske sista generationen av arbetare i amerikanska kolgruvor och på finska torvtäkter. Journalisterna Karoliina Paananen och Minea Koskinen synar omställningen ur en torvföretagares perspektiv och frågar varför branschen kraschade oförberedd.

Granskningen visar hur Finland fortsatte lobba för att EU skulle klassa torven som förnybart bränsle, och att ingen ville varna torvföretagarna för det slut alla såg komma. De företagare som trodde på falsk optimism nyinvesterade kort före kraschen.

”Rättvisan” i omställningen reducerades till stöd i form av skrotningspremier när företagarna lät förstöra sin maskinpark. Kvar blev obetalda lån för investeringar i nya myrar. Ändå var torvföretagarnas kris mycket mer än en kassakris. Utöver maskinparken tvingades de säga adjö till yrkesidentitet, kompetens, ägor och arbetsgemenskaper, påpekar Karoliina Paananen.

” … sådant som gör ont att avstå för vem som helst, som man hade haft tid att diskutera, om omställningen varit kontrollerad. Allt det förbisågs. Torvproducenternas enda roll blev att skrota maskinerna, ta pengarna och skingras. Det känns nedlåtande, och det ser ut att finnas ljusårs avstånd mellan företagarna och beslutsfattarna”, skriver hon.

Paananen förundrar sig över att man lät det gå till så.

– Finländarna är överlag jobborienterade, yrket utgör en stor del av vår identitet. Med tanke på rättvisan borde ingen ryckas loss från sin bransch så där, säger hon.

Företagaren Jussi Harju hade precis investerat för en 15-årig torvproduktion på Ritaneva i Östermark i Södra Österbotten då efterfrågan på energitorv kraschade.

Självfallet blev torvföretagarna förbannade. Märkligare är att samhället inte diskuterar frågan.

– Det är dålig klimatpolitik. Medborgarna kan nog acceptera förändringar också då det kräver uppoffringar av dem, men bara om de behandlas rättvist.

Ett fel, som ingen vill ta ansvar för, är att politiker och lobbyister inte bäddade för omställningen.

– Om man hade börjat 20 år tidigare skulle omställningen ha varit mer kontrollerad, säger Paananen.

Bäddat för fler krascher

Författarna till boken har granskat varför branschen inte förutsåg kraschen. Väldigt få ministrar ville kommentera. Ansvarsflykten verkar hänga samman med att politiker från torvregioner ogärna ville säga till sina väljare att deras näringsgren snart är före detta. Ex-miljöministern Kimmo Tiilikainen (C) befarar att budbäraren skulle ha skjutits.

Inte heller torvbranschens intresseorganisationer förberedde företagarna på den oundvikliga nedgången. I stället för att lobba för en smidig och kontrollerad avveckling fortsatte de lobba för torven.

– Intresseorganisationerna tycks förhålla sig till sina medlemmar som ett slags kundservice. Vi frågade om de inte borde ha varit proaktiva, men de tänkte inte så. Torvchefen på Bioenergia sade att lobbyisterna inte vill spela gud åt dem som betalar deras lön, säger Minea Koskinen.

Minea Koskinen och Karoliina Paananen har skrivit och Miikka Pirinen bildsatt en bok som granskar klimatpolitikens rättviseaspekt.

MTK medger att man trodde att torvbranschen skulle ha överlevt lite längre, men lägger också ansvaret på företagarna. Överlag syns en ovilja inom intresseorganisationerna för att lobba för en kontrollerad omställning.

Det är en viktig insikt om torven inte blir den sista branschen som ifrågasätts ur klimat- eller hållbarhetsperspektiv. Kött- och mjölkproduktion och pälsnäring synas redan.

– Om omställningen ska vara rättvis får folk inte ryckas loss från de här yrkena. De måste ges tid att reflektera över alternativen, vad de vill och kan göra, säger Karoliina Paananen.

Men samtidigt, påpekar Minea Koskinen, säger MTK att man har frågat pälsproducenterna hur de vill ha det.

– De vill hellre köra på för fullt så länge det finns en marknad än bädda för en kontrollerad reträtt.

Till konceptet rättvis omställning hör också erbjudanden om ny utbildning inom andra landsbygdsnäringar. Koskinen varnar för att det kan vara orealistiskt:

– En del torvföretagare har ingen utbildning alls, omskolning betalar inte av på skulden. Om de som är utbildade och följer klimatpolitiken börjar tipsa branschfolket om hur de ska göra kan det bli genant. Det är inte heller alltid möjligt för tidigare torvföretagare att börja fylla igen diken och återställa myrmarker.

Risk för demokratin

Torvens krasch har sammanfallit med Centerns kräftgång och Sannfinländarnas uppgång. Politiska likheter finns till Donald Trumps nationalkonservativa nostalgipolitik som gick hem i det amerikanska rostbältet där kolgruvor och tung industri tar stryk under den gröna omställningen.

Fenomenet kallas The revenge of the places that don't matter eller ungefär det regionala utanförskapets revansch. När en viktig glesbygdsnäring avvecklas är det klart att klimatpolitiken och klimataktivismen blir måltavlor. Torvföretagare och klimataktivister lever i bubblor utan gemensamma beröringspunkter. Polariseringen kan hota demokratin.

Gruvchefen Chad Riffe och arbetsledaren Roy Brown står på knä i en gruva i West Virginia som hör till det så kallade rostbältet i USA.

När Minea Koskinen intervjuar en aktivist från Elokapina öppnar sig ett annat perspektiv för läsaren. Med det kommer insikten om hur polariserat samhället är och att torvföretagare och klimataktivister borde försöka förstå varandra för att värna demokratin.

– Minst lika viktigt är att den tysta majoriteten som kan uppfatta torvföretagare och klimataktivister som ytterligheter förstår olika perspektiv, säger Koskinen.

Bokens titel Likainen työ anspelar förstås på gruvarbetarens och torvföretagarens dammiga arbete, men också på klimataktivistens insats, vars enda belöning är en natt i polishäkte och böter i tingsrätten.

– Även aktivism är ett smutsigt jobb, och straffbart. Samhället förhåller sig hårt och fördömande. Det finns en symbolik här, säger Koskinen.

Samtidigt, tillägger hon, sympatiserar många med klimataktivisterna utan att våga eller vilja gå med själva.

– Vi har en konstig inställning till aktivisterna. Vi applåderar dem för att de gör det smutsiga jobbet, men samtidigt skulle vi egentligen inte vilja förändra vårt beteende.