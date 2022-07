Hiphopfestivalen Blockfest sålde slut igen

Hiphopfestivalen Blockfest på Ratinastadion i Tammerfors har även i år blivit slutsålda, meddelar festivalen i ett pressmeddelande.

Festivalen går av stapeln den 19-20 augusti, och årets huvudnummer är de amerikanska rapparna 50 Cent, Jack Harlow och Lil Uzi Vert.

Inhemska artister så som Gettomasa, Pihlaja, Evelina och Cledos uppträder också under festivalen.