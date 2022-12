Skunkartikel i Östnyland fick beröm i svensk frågesport

Den åttonde säsongen av det svenska tv-programmet Alla mot alla gick i mål efter en storslagen final i Aviici Arena på onsdag och torsdag kväll. Årets vinnare var Ebba Kleberg von Sydow och Olof Lundh som besegrade de regerande mästarna Annika Lantz och Johar Bendjelloul efter en utslagsfråga.

Stolta läsare av tidningen Östnyland fick orsak att hurra redan under den första semifinalen av tävlingen, som sändes på måndagskvällen. Då fick ÖN nämligen några oväntade sekunder i rampljuset i det populära tv-programmet.

Alla mot alla leds av radarparet Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, och har sedan starten 2019 blivit omtyckt för sin annorlunda humor och lustigt formulerade frågor. I semifinalen som sändes på Kanal 5 och Discovery plus dök plötsligt en leds av radarparetoch, och har sedan starten 2019 blivit omtyckt för sin annorlunda humor och lustigt formulerade frågor. I semifinalen som sändes på Kanal 5 och Discovery plus dök plötsligt en ÖN-artikel upp i en av frågorna.

Artikeln är en kort intervju som den numera pensionerade journalisten Maj-Louise Wilkman gjort med en veterinär, som publicerades i slutet av januari 2016.

Ämnet för artikeln? Hur skunkar luktar.

Filip och Fredrik har jobbat med tv i över 20 års tid, och är kända för program som ”Breaking News”, ”100 höjdare” och ”Jorden runt på 6 steg”. De hörs även i en av Sveriges största poddar, Filip och Fredriks podcast.

Poetisk beskrivning

”Man är lite nyfiken på hur en skunk luktar” var rubriken för frågan som ställdes under den första semifinalen. När Fredrik Wikingsson läste upp frågan konstaterade han att tidningen Östnyland i Finland levererar ett bra svar på det.

”Lukten beskrivs som en blandning av vitlök, koldisulfid och brinnande gummi”, citerade Wikingsson ur ÖN-artikeln.

”Nu har jag inte full koll på hur koldisulfid luktar, men osäkerheten neutraliseras av att Östnyland-skribenten Maj-Louise Wilkman är begåvad nog att dra in brinnande gummi i skunkbilden. Det har mig veterligen ingen gjort tidigare, och sånt imponerar på mig”, sa Wikingsson i frågesporten.

Programmets producent Emil Persson, även känd från Fördomspodden, berättar att redaktionen jobbar så att redaktörerna hittar på rubrikerna och ”spaningarna” som ligger bakom frågorna i programmet, som Wikingsson sedan utgår från när han skriver sina monologer.

– I det här fallet ville vi hitta på en fråga om hur skunkar luktar. Och det fanns ingen som hade beskrivit det på ett bättre eller mer poetiskt sätt än Östnyland, säger Persson när HBL ringer upp.

– De hade den bästa informationen, helt enkelt.

Persson konstaterar att det ska hittas på många frågor för programmet, som spelar in 128 avsnitt med sex ämnen per avsnitt, varje år.

– Vi har ett gäng redaktörer som scannar internet, och vi behöver all hjälp vi kan få, säger Persson.

Viktigt med lokaljournalistik

Person säger att lokaltidningar är ”det viktigaste vi har”, och har liksom Filip och Fredrik jobbat som reporter på mindre tidningar tidigare. Han har också en hälsning till tidningen Östnyland.

– Keep on keeping on, som man säger. Det är viktigt i dessa allt mer centraliserande tider att lokaljournalistiken finns kvar. Så jag blir alltid glad när vi kan ge utrymme åt sånt i programmet och credda tidningarna ordentligt. Det är det minsta vi kan göra för alla hårt kämpande lokaltidningsjournalister där ute, säger Persson.

Wikingssons långa harang om ÖN-artikeln ledde sedan fram till frågan om vilket år det svenska internetforumet Skunk.nu grundades (svar: 1998).

Alla mot alla har redan börjat spela in säsong nio av programmet, som kommer börja sändas i början av januari.