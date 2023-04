Mando Diao firar nytt album i Helsingfors

Den 28 april ger den svenska gruppen Mando Diao ut det nya albumet Boblikov's Magical World. Den officiella utgivningskonserten för albumet äger rum på Tavastiaklubben i Helsingfors den 19 maj.

Mando Diao har under den drygt 20 år långa karriären befäst sin position som ett av de mest framgångsrika svenska rockbanden. Gruppen som kommer från Borlänge debuterade med albumet Bring 'em In. Under sin karriär har Mando Diao också gjort musik på sitt modersmål då gruppen på albumet Infruset 2012 tolkade Gustaf Frödings dikter.

I solnedgången tolkade man utöver Fröding också dikter av Karin Boye och Nils Ferlin till musik man själv komponerat. Även solisten Björn Dixgårds föräldrar bidrog med texter På det senaste albumettolkade man utöver Fröding också dikter avochtill musik man själv komponerat. Även solistenföräldrar bidrog med texter till låtar på albumet

Det nya albumet beskriver gruppen så här: ”Boblikovs Magical World lockar lyssnaren till en fiktiv där den skrupelfria huvudfiguren härskar över en global grupp med agenter som får råd av Boblikov för att utföra otrevliga dåd. Det serietidningsaktiva konvolutet och visualiseringen stärker det här temat.”