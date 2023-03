Insändare: Att de och dem blir dom är inte dumt utan logiskt

de och dem med dom. Hon hänvisar även till Björn Ranelid som gått hårt ut mot en dom-reform. Den som vuxit upp i Svenskfinland på 1960-talet eller i södra Sverige på 1950-talet har lätt att vara kritisk. De har nämligen aldrig varit tvungna att anstränga sig särskilt för att lära sig använda de och dem korrekt i skrift. De har vuxit upp i en omgivning där man har kunnat höra skillnad mellan de och dem i vardagligt talspråk och har alltså lärt sig dessa ord som två olika ord redan innan de lärde sig skriva. Sedan dess har talspråket ändrats både i Skåne och i Svenskfinland. För Heidi Avellan (HBL 24.3) är det obegripligt att många vill ersättaochmed. Hon hänvisar även till Björn Ranelid som gått hårt ut mot en dom-reform. Den som vuxit upp i Svenskfinland på 1960-talet eller i södra Sverige på 1950-talet har lätt att vara kritisk. De har nämligen aldrig varit tvungna att anstränga sig särskilt för att lära sig användaochkorrekt i skrift. De har vuxit upp i en omgivning där man har kunnat höra skillnad mellanochi vardagligt talspråk och har alltså lärt sig dessa ord som två olika ord redan innan de lärde sig skriva. Sedan dess har talspråket ändrats både i Skåne och i Svenskfinland.

Själv är jag född på 1970-talet och uppvuxen i Helsingforsregionen och har heller aldrig haft problem med att skilja mellan de och dem i skrift. Däremot använder jag nästan bara formen dom i mitt lediga talspråk. Det vet jag eftersom jag studerat användningen av di (=talspråksformen för de), dem och dom i ett stort intervjumaterial, där jag själv gjorde en del av intervjuerna. Och jag är inget undantag. Bland finlandssvenskar från södra Finland födda på 1970-talet och framåt dominerar dom i talspråket. Medan jag och min generation fortfarande växte upp med föräldrar som sa di och dem är situationen för nästa generation alltså en annan.

Avellan delar med sig ett enkelt tips för den som har svårt att välja mellan de och dem: ”Ersätt med jag och mig”. Låter nästan för enkelt för att vara sant och det är det också. Ordet jag är ett personligt pronomen (eller ett substantiv till exempel när man talar om det egna jaget). Ordet de kan förutom personligt pronomen också vara demonstrativt pronomen och bestämd artikel. Att byta ut de mot jag i en fras som de gula husen är meningslöst. Ett annat knep som brukar läras ut är att jämföra med engelskans they och them, men också den jämförelsen haltar. Engelskan har nämligen ett annat system än svenskan. Engelskans they motsvaras av de, engelskans them av dem och it av den eller det. Men dessutom finns det lilla ordet the som kan motsvaras av såväl den och det som av de. Engelskan har alltså en annan inre logik. Ungdomar i Sverige och Finland som har vuxit upp med att höra mycket engelska har lärt sig engelskans system intuitivt, men som sagt, det är ett annat system än svenskans.

Varför försvinner då skillnaden mellan de och dem. En ledtråd finns just i den och det. I likhet med de kan nämligen den och det användas som personligt pronomen, demonstrativt pronomen och bestämd artikel och utgör alltså i singular motsvarigheten till det plurala de. Men den och det saknar en särskild objektsform som skulle motsvara dem. Förändringen från de och dem till dom leder på det viset till ett mer logiskt och balanserat system och är en helt naturligt språkförändring. Att förändringen är allt annat än slumpmässig ser man också av att förändringen gått till på ungefär samma sätt i Sverige och i Finland. En generation börjar inte helt plötsligt använda bara dom, utan förändringen sker stegvis och följer ett visst mönster. Först tar dom över som personligt pronomen, sedan följer bestämd artikel och sist kommer kombinationerna dom här och dom där.

Låter det krångligt? Förändringen från de och dem till dom går faktiskt inte att förstå eller beskriva utan att använda sig av grammatiska kategorier. Barn som lär sig språk behöver däremot inga grammatiska termer utan lär sig ett otroligt intrikat system helt intuitivt genom det de hör. Att språkanvändarna ändrar språket så att det blir mer logiskt är inte alls ovanligt. Yngre generationer anklagas då gärna för att ha sviktande språköra eller till och med för lättja och dumhet. Men ett mer logiskt system är inget dumt system. Den som är uppvuxen med att bara höra dom har inte haft en chans att utveckla ett språköra för de och dem och kan för sin del bara skylla detta på föregående generation. Men förändringen går inte att stoppa.

Therese Leinonen, docent i nordiska språk vid Åbo universitet, datalingvist, Berlin, Tyskland