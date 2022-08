Amerikansk riskkapitalfond går in i SAS

Beskedet kom natten till söndag svensk tid. SAS meddelade då att man ingått en form av bryggfinansiering med fonder som förvaltas av just Apollo Global Management.

SAS skriver nu i pressmeddelandet att man förväntar sig att "domstolen godkänner bolagets finansiering i mitten av september 2022".

“Vi är glada att ha säkrat detta finansieringsåtagande från Apollo Global Management efter en omfattande och konkurrensutsatt process. Med denna finansiering kommer vi att ha en stark finansiell ställning för att fortsätta att bedriva den löpande verksamheten under vår frivilliga rekonstruktionsprocess i USA", säger Carsten Dilling, styrelseordförande för SAS, i pressmeddelandet.

Ekonomiska bakslag

SAS har de senaste åren drabbats av en rad ekonomiska bakslag som i början av juli fick bolaget att ansöka om konkursskydd i USA, ett så kallat Chapter 11-förfarande. Sparplanen som nya vd:n Anko van der Werff lanserade i våras under namnet "SAS Forward" drabbades samtidigt av ett rejält ekonomiskt bakslag i somras i form av den flygstrejk som gjorde att bolaget mitt under högsäsong tvingades ställa in 3 700 flygningar. Strejken bedöms ha kostat SAS 145 miljoner dollar.

Flygets utmaningar gör att den svenska staten har meddelat att man vill minska sitt ägande i SAS. "Ingenting i sommar har fått oss att ändra den synen, vi kommer inte att gå in med mer statligt kapital i SAS", sade bland annat landets näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i en intervju med nyhetsbyråån TT.

Välkommet besked

Finansieringen genom Apollo Global Management är därför ett ytterst välkommet besked för flygbolaget vars aktiekurs har rasat med nästan 50 procent i år.

”SAS är ett av Europas ledande flygbolag och vi är glada över att stödja verksamheten under tiden. Apollo har gedigen erfarenhet av den kommersiella flygbranschen och vi stödjer helt den omfattande SAS Forward-planen och målet att rekapitalisera bolaget när det slutför Chapter 11-processen", säger Antoine Munfakh på Apollo Global Management i ett pressmeddelande.

Apollo Global Management är bland annat delägare i det mexikanska flygbolaget Aeromexico efter att bolaget tvingats genomgå ett så kallat Chapter 11-förfarande.