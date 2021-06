95 nya fall av covid-19 på söndagen

Nästan 60 procent av Finlands befolkning är vaccinerad.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 95 nya fall av coronaviruset på söndagen. Hittills har 95 084 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland sedan epidemin fick sin början.

Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är rätt låg. I dag är den 20,5 i hela landet. Under de föregående 14 dygnen var den 25,2.

Fram till onsdagen före midsommarhelgen hade 969 coronarelaterade dödsfall rapporterats i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

På söndagen vårdades 35 personer på sjukhus i Finland för covid-19. Av dem fick 6 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 3 219 935 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavaccin, vilket motsvarar 57,7 av befolkningen. Av dem har 980 777 fått två doser.