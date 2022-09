Fiskevårdsavgiften gäller för ett kastspö – för flera redskap behövs vattenägarens tillstånd

– Fritidsfiske är mycket populärt i Helsingfors. Vi har ingen exakt statistik på hur många som sysslar med fiske, men antalet torde överskrida 50 000 Helsingforsbor, säger fiskerådgivare Sari Snellman på Helsingfors stad.

Till hennes arbetsuppgifter hör allt från att svara på stadsborna fiskerelaterade frågor i telefon, uppdatera kartan över fiskevatten och samarbeta med olika fiskeandelslag till att ta ut skolklasser på meteutfärder. Hon vet med andra ord allt som är värt att veta om fiske i vattnen utanför Helsingfors.

– Det finns 15 000 hektar fiskevatten i Helsingfors, så det beror helt på vad du vill fånga var det lönar sig att fiska.

Sari Snellman är ändå villig att dela med sig av sin kunskap och avslöjar var de bästa fiskeplatserna finns:

– Jag gillar att meta och det gör jag helst utanför Byholmen eller Nätholmen i Gammelstadsfjärden. De som vill fånga gös brukar hålla till omkring öarna utanför staden, medan de som hoppas på öring måste bege sig ut till havs, till ytterskärgården. De som föredrar flugfiske håller till i Vanda å. Strömmingsfiskarna är en bekant syn vid Drumsö bro och utanför Kabelfabriken, säger Sari Snellman.

Just nu har fångsterna av både gös och öring varit mycket små i Helsingfors, däremot har fångsterna av ruda varit goda.

– I Byholmen har vi fångat stora braxen, björknan, löjor och mörtar med metspö. Kastfiskarna håller till på Drumsö, Fölisön, Fiskehamnen, Blåbärslandet, Jollas och i Nordsjö.

Fiskesäsongen börjar tidigt om våren med sikfiske utanför Drumsö. Under hösten finns det en chans att fånga öringar som är på väg till sina lekplatser och sikfisket fortsätter enligt Snellman hela hösten vid Vanda åmynning.

Fiskevårdsavgift och tillstånd

För att få fiska i Helsingfors stads fiskevatten måste man förutom statens fiskevårdsavgift även skaffa stadens fisketillstånd. Staden säljer många olika slags fisketillstånd på webbsajten kalakortti.com där man gör skillnad på Helsingforsbor och utsocknes besökare.

Exempelvis kostar ett tillstånd för handredskapsfiske 13 euro för ett kalenderår för en Helsingforsbo, medan en tillfällig besökare kan köpa ett turistfisketillstånd för handredskapsfiske för 10 euro per dygn eller 40 euro per kalenderår. Ett särskilt tillstånd för forsfiske i Gammelstadsforsen kostar 10 euro per period.

Detta bör du veta om fiske och avgifter Man behöver inte betala fiskevårdsavgift för mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla. Med mete avses fiske med ett metspö, utan konstgjorda beten och rulle för kastfiske. Fiskevårdsavgiften kostar 45 euro/ år, 15 euro/vecka eller 6 euro/dygn och berättigar till fiske med ett spö i nästan hela landet. Alla personer i åldern 18–64 år som fiskar med redskap bör betala avgiften. Barn och seniorer får alltså fiska gratis med ett kastspö. tillstånd av vattenområdets ägare. Tillstånd beviljas på olika sätt i olika kommuner, exempelvis städerna Helsingfors och Esbo säljer fisketillstånd till sina fiskevatten. Städerna har publicerat en detaljerad karta med tillåtna fiskevatten på sin Vill man fiska med flera spön eller med andra redskap, som nät, ryssja, katse eller kräftmjärd, måste man dessutom ha. Tillstånd beviljas på olika sätt i olika kommuner, exempelvis städerna Helsingfors och Esbo säljer fisketillstånd till sina fiskevatten. Städerna har publicerat en detaljerad karta med tillåtna fiskevatten på sin webb plats. Det finns en stor mängd regler och förordningar som begränsar fiskerätten, speciellt i fredade vattenområden, samt i forsar och strömvatten med vandringsfisk. Dessa uppdateras varje månad på sajten kalastursrajoitukset.fi där det också finns info på svenska. Fiskevårdsavgiften säljs via webbutiken på sajten eräluvat.fi – också på svenska. Helsingfors stads fisketillstånd säljs på webbplatsen www.kalakortti.com — priserna är olika för Helsingforsbor och utsocknes fiskare. Inkomsterna från statens fiskevårdsavgift används till att vårda och förvalta fiskevatten och fiskbestånd och att erbjuda fiskare rådgivningstjänster samt att övervaka fisket. Fiskevårdsavgiften berättigar inte till fiske på Åland. Källa: Forststyrelsen Vik ut ▼

Svårt att få fisketillstånd i Nyland

Den som vill pröva fiskelyckan utanför huvudstadsregionen måste ägna sig åt lite detektivarbete, då det finns väldigt många vattenägare men ganska få vattenområden där utomstående har möjlighet att köpa fisketillstånd.

Den som har bäst insyn i fisket längs den nyländska kusten är verksamhetsledaren Gabi Lindholm, som ansvarar för sju fiskeriområden i Nyland, mellan Strömfors i öster och Bromarv i väster.

– Den nyländska havskusten är som en djungel. Bara i Borgå-Sibbos fiskeriområde finns det en lista med över 1700 rader på fastigheter med vattenområde. Det är alltså inte helt lätt att ta reda på vem som beviljar fisketillstånd i vilket vattenområde, eller om det ens beviljas tillstånd för andra än fastighetsägare, förklarar Gabi Lindholm.

Enklast är det att hitta tillåtna fiskevatten på orter där kommunen eller staden själv äger vattenområden och säljer tillstånd till dessa. Enligt Lindholm har exempelvis Borgå stad bra info om fisketillstånd på sin webbplats, medan exempelvis Kyrkslätt kommun har begränsat med tillgång till fiskeområden, trots att det finns långa sträckor med havsstränder i kommunen.

– Spöfiske är det absolut populäraste, det är det som folk oftast gör när de är ute och fiskar. Visst lägger man också ut nät och katsor, men det sker i mycket mindre skala. Det förutsätter att man äger ett vattenområde, kanske som stugägare, eller att man har fått tillstånd av ägaren, säger Gabi Lindholm.

Få sjöar med kräftor

För tillfället fiskar Gabi Lindholm inte själv, men tidigare brukade hon lägga ut fiskenät.

– Jag tycker att abborre är den godaste fisken. Men jag har en uppfattning om att många fiskare gärna fångar gös eller sik, säger Lindholm.

Däremot är kräftfiske inget var mans nöje i Nyland, eller åtminstone pratar man inte högt om sina kräftvatten.

– Det är osäkert om det finns kvar några vattendrag med flodkräftor i Nyland, för kräftpesten har tagit död på hela bestånd av flodkräftor. Den inplanterade signalkräftan har fört med sig sjukdomen, säger Gabi Lindholm.

Kräftor fångade i en sjö i Lojo.

Kräftpesten sprider sig lätt från ett vattendrag till ett annat när folk använder samma fiskeredskap i olika fiskevatten utan att desinficera dem emellan.

– En del fiskeriområden i Nyland ska enligt sina nyttjande- och vårdplaner ta reda på mera om kräftbestånden inom de närmaste tio åren, förutsatt att de får resurser för ändamålet, säger Gabi Lindholm.

Var och hur kan personer som inte äger vattenområden fånga sina egna kräftor?

– Om det finns kräftor i ett vattendrag så vill vattenägarna sällan sälja tillstånd till utomstående. Man måste nog äga ett vattenområde eller höra till ett samfällt vattenområde för att komma åt att fånga kräftor, säger Gabi Lindholm.