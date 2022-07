Allt inför EM-finalen på Wembley

Finalen i fotbolls-EM 2022

Vem: England–Tyskland.

Var: Wembley, London, England.

När: I kväll klockan 19.00, finsk tid.

Tv: Yle TV2 & Yle Arenan.

Lagens väg till final:

England: Österrike 1–0, Norge 8–0, Nordirland 5–0, Spanien 2–1 efter förlängning (kvartsfinal), Sverige 4–0 (semifinal).

Tyskland: Danmark 4–0, Spanien 2–0, Finland 3–0, Österrike 2–0 (kvartsfinal), Frankrike 2–1 (semifinal).

+ Skyttedrottningarnas kamp

Englands Beth Mead och Tysklands Alexandra Popp står båda på sex mål efter fem EM-matcher och delar ledningen i EM:s skytteliga. 27-åriga Mead gjorde Englands enda mål i premiären mot Österrike, ett hattrick i rekordkrossen mot Norge, ett mål i gruppavslutningen mot Nordirland och ytterligare ett i tisdagens semifinalöverkörning av Sverige. 31-åriga Popp, som EM-debuterar efter att ha missat mästerskapet både 2013 och 2017 på grund av skada, är redan historisk efter att ha gjort mål i samtliga av Tysklands matcher hittills, och dessutom två i onsdagens semifinal mot Frankrike. Vem får en avgörande roll i finalen och vinner skytteligan?

+ Rekordpubliken

Folkfesten och mästerskapet i England är redan det dam-EM som lockat flest åskådare totalt (487 683 inför finalen). Englands EM-premiär mot Österrike på Old Trafford i Manchester lockade en enskild rekordpublik på 68 871 åskådare. I kväll väntas omkring 90 000 människor till Wembleys läktare vilket skulle vara EM-publikrekord både i dam- och herrsammanhang.

+ "Football's coming home?"

England har inte vunnit ett fotbollsmästerskap sedan herrarna tog VM-guld på hemmaplan, på just Wembley, 1966. Engelsmännen var nära att bryta den titellösa förbannelsen förra sommaren då finalen av herr-EM, på Wembley, förlorades efter straffläggning mot Italien. Pallar engelskorna pressen nu? Blir det "Football's coming home", de berömda slagorden från The Lightning Seeds klassiska låt "Three Lions" från herr-EM 1996?

Om inte tar Tyskland sitt nionde EM-guld på damsidan varav det första sedan 2013.

+ Bühl saknas fortfarande

Bayern München-yttern Klara Bühl startade i Tysklands fyra första EM-matcher och avgjorde bland annat gruppfinalen mot Spanien (2–0) med sitt 1–0-mål. Inför semifinalen mot Frankrike testade 21-åringen positivt för covid-19 och hon är inte heller tillgänglig i kvällens final eftersom hon ännu inte testat negativt.

– Det är väldigt känslosamt. Förhoppningsvis kan vi vinna för Klara, sade Tysklands förbundskapten Martina Voss-Tecklenburg på lördagens presskonferens.

England, tänkbar startelva (4–2–3–1): Mary Earps – Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly – Georgia Stanway, Keira Walsh – Beth Mead, Fran Kirby, Lauren Hemp – Ellen White.

Övriga truppen: Hanna Hampton (mv), Ellie Roebuck (mv), Alex Greenwood, Jessica Carter, Demi Stokes, Lotte Wubben-Moy, Jill Scott, Ella Toone, Alessia Russo, Nikita Parris, Chloe Kelly, Bethany England.

Förbundskapten: Sarina Wiegman.

Tyskland, tänkbar startelva (4–3–3): Merle Frohms – Giulia Gwinn, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Felicitas Rauch – Lina Magull, Lena Oberdorf, Sara Däbritz – Jule Brand, Alexandra Popp, Svenja Huth.

Övriga truppen: Almuth Schult (mv), Ann-Katrin Berger (mv), Sophia Kleinherne, Lena Lattwein, Lea Schüller, Sydney Lohmann, Laura Freigang, Nicole Anyomi, Linda Dallmann, Tabea Wassmuth, Sara Doorsoun.

Förbundskapten: Martina Voss-Tecklenburg.

Domare: Kateryna Monzul, Ukraina.