Elpriserna nästan fördubblas i Finland – efter svenska tabben

Ett misstag i samband med underhållsarbetena vid en kärnkraftstation i Sverige fick konsekvenser för hela den nordiska elmarknaden.

På torsdag morgon klockan 8 ligger priset på el på 15,7 cent per kilowattimme. Vid samma tidpunkt på onsdagen kostade elen ungefär 8,5 cent per kilowattimme. Också dagspriset är avsevärt högre än onsdagens, vid klockan 14 kostade elen 4,9 cent per kilowattimme medan det vid samma tid på torsdag kostar 9,8 cent per kilowattimme.

Läget ser ändå ut att ljusna då en av reaktorerna, Forsmark 1, sent på onsdagskvällen fick klartecken för återstart. Beskedet kommer som en lättnad för elkunder eftersom stoppet pressar upp elpriser inom den nordiska elbörsen Nord pool på torsdagen. Priset bestäms på förhand, så därför syns inte reaktorbeskedet i dagens siffror.

Strömavbrott stängde kraftverk

Orsaken till stoppet var ett strömavbrott på grund av ett underhållsarbete på en kraftstation i stamnätet norr om Stockholm. Arbetet gick fel och orsakade en kortslutning som fick stora konsekvenser för strömtillförseln i Stockholmsregionen.

Strömavbrottet påverkade hela Stockholmstrafiken och de båda reaktorerna Forsmark 1 och 2 som tvingades till produktionsstopp.

Forsmark 1 beräknas börja leverera el igen från torsdag morgon efter att ha legat nere under hela onsdagen, medan Forsmark 2 planeras vara tillbaka i produktion från fredag kväll, eftersom det fortfarande krävs kontroller och analysarbeten för att säkerställa de processmässiga förutsättningarna meddelar meddelar Vattenfall

Elproduktionen vid Forsmark 3 fungerade med full effekt under hela stoppet. Men den el som inte kunde levereras från de båda andra reaktorerna fick ersättas av annan el, vilket påverkade priset.