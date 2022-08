Den elaka Cowboyen kan inte vinna kampen mot sig själv – "i dag hade du kunnat kapitulera och gå på pride"

Den begåvade cowboyen Phil Burbank förgiftar sin omgivning med sina elakheter i Thomas Savages roman The Power of the Dog. I västernmiljön måste maskuliniteten förstås bevisas hela tiden, men vore det inte enklare att bara acceptera sin homosexualitet, undrar Sara Ehnholm Hielm.

Benedict Cumberbatch i rollen som den hänsynslöse Phil Burbank i Jane Campions filmatisering av The power of the dog, som kan ses på Netflix.