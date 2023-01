Ledare: Svenskfinland: meritokrati eller oligarki?

Inför jul uppmärksammade tidskriften New York så kallade kändisbarn och kungjorde rentav att 2022 var ”the year of the nepo baby”, nepotismbarnens år. Är det rumsrent att konfrontera andra eller tredje generationens kändisar med att deras upphöjda position faktiskt kan vara en produkt av oförtjänta, nedärvda kontaktvägar och privilegier? Inom vänskapskorruption favoriseras den som ruvar på ”rätt” namn eller bakgrund.