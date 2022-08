Damlejonen mot VM med erfaren trupp

Ishockey-VM spelas i Herning och Fredrikshavn mellan den 25 augusti och den 4 september.

Målvakter: Anni Keisala (HV71), Meeri Räisänen (-), Jenna Silvonen (Kiekko-Espoo).

Backar: Jenni Hiirikoski (Luleå HF), Sini Karjalainen (Univ. of Vermont), Nelli Laitinen (Univ. of Minnesota), Krista Parkkonen (Univ. of Vermont), Sanni Rantala (KalPa), Ronja Savolainen (Luleå HF), Ella Viitasuo (HV71).

Anfallare: Elisa Holopainen (KalPa), Michelle Karvinen (Frölunda HC), Julia Liikala (HIFK), Petra Nieminen (Luleå HF), Jenniina Nylund (St. Cloud State Univ.), Emmi Rakkolainen (Kiekko-Espoo), Sofianna Sundelin (Team Kuortane), Susanna Tapani (-), Noora Tulus (Luleå HF), Viivi Vainikka (Luleå HF), Sanni Vanhanen (HIFK), Emilia Vesa (HIFK), Kiira Yrjänen (HV71).

Chefstränare: Juuso Toivola.

Finlands matchprogram

25.8 (20.00) Finland-Kanada

27.8 (16.00) USA-Finland

29.8 (16.00) Finland-Japan

30.8 (17.00) Schweiz-Finland

Kvartsfinalerna spelas 1.9, semifinalerna 3.9 och medaljmatcherna 4.9.