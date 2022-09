Bara var tredje människa lever i en demokrati – krig och desinformation urholkar folkväldet

När den internationella dagen för demokrati firas den 15 september finns fler bakslag än framgångar att redogöra för. Bara var tredje människa i världen lever i en demokrati. Så uselt har läget inte varit sedan 1989. Den globala demokratiutvecklingen försämrades klart under pandemin, som utgjorde det största enskilda bakslaget sedan finanskrisen, framgår av rapporten The Global State of Democracy 2021