Greenpeace i farten – protesterar mot Black Friday i centrala Helsingfors

Utanför Forums köpcenter i centrala Helsingfors står tre volontärer från miljöorganisationen Greenpeace. De tejpar upp svarta plakat över reklamskyltar, en aktion i protest mot årets största shoppingdag Black Friday.

Aktivisterna vill inte ge ut sina namn och heller inte att deras ansikte ska finnas på bild, men berättar gärna om varför de gör vad de gör.

– Vi vill påminna alla om överkonsumtionen och avråda från att stöda konsumtionshetsen på Black Friday, säger en av aktivisterna.

– Shoppingdagar som den här förstärker problemen vi redan har, säger en annan.

Runt hela världen finns miljörörelser och motkampanjer som tar ställning mot onödig konsumtion under Black Friday. Det är inte heller första gången Greenpeace har talat ut i protest.

Med sig har de tre volontärerna en betydande mängd skyltar och klistermärken, och de ska snart dra vidare på sitt uppdrag. De är inte heller de enda som valt att försöka göra något i dag, säger de.

– Vi är på olika håll i stan, det är inte bara vi.

På de svarta skyltarna de sätter upp står: ”Lompakko kestää, kestääkö luonto?” Plånboken räcker till, räcker naturen? De har också runda klistermärken där det står ”If you don't need it, don't buy it”, om du inte behöver det, köp inte.

Volontärerna berättar också att de nu valt att sätta upp sina plakat på de elektriska reklamskyltarna för att de drar mycket el.

– Det är konstigt att de bara håller de här skyltarna påslagna dag och natt mitt i en energikris.

Har Forum reagerat på era skyltar?

– Nej, de har nog inte upptäckt dem än, säger en med ett skratt.

– Men vi har inte gått in i köpcentret, bara stannat utanför, säger en annan.