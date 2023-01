Cate Blanchett, Oscar Wilde och Pelé veckans tips

(USA 2015) Todd Haynes Carol, efter en roman av Patricia Highsmith, är en lesbisk kärlekshistoria med femtiotalets New York och dess moraliskt insnöade förorter som fond. I titelrollen påträffas Cate Blanchett, den olyckligt gifta husmodern som faller för unga sköna Therese (Rooney Mara), varuhusbiträde på Manhattan. Det blir lust och fägring stor tills mannen i huset (Kyle Chandler) insisterar på att få vårdnaden om parets dotter. Precis som i Douglas Sirk-pastischen Far from heaven (2002) framkallar Haynes en känslomässig istid, tecknad mot en bakgrund av dova höstfärger och en moralisk grogrund som gör en mörkrädd. Men filmen i sig är både finstämd och sensuell, komplett med en hel del cigarettrök. Både Blanchett och Mara liksom filmfotografen Edward Lachman Oscarsnominerades. Yle Teema söndag 15.1 kl. 12.00–13.55

