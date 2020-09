93 nya coronavirusfall bekräftade i Finland

Institutet för hälsa och välfärd meddelar på lördagen att sammanlagt 9 577 personer testat positivt för det nya coronaviruset. Siffran har ökat med 93 fall under det senaste dygnet.

Under de senaste 14 dagarna har institutet registrerat 940 nya bekräftade fall av coronaviruset. Incidensen för viruset är nu 17,1 per 100 000 invånare i landet. Siffran bygger på coronavirusläget under de senaste 14 dygnen. Sett till folkmängden ökar antalet fall av sjukdomen covid-19 snabbast i Mellersta Finland och Södra Savolax. Just nu är incidensen i Mellersta Finland 48,3 och i Södra Savolax 43,5.

Sammanlagt 960 156 finländare har hittills testats för sjukdomen covid-19. Det senaste dygnet gjordes 9 580 nya coronatest. Över 80 procent av de finländare som insjuknat beräknas ha tillfrisknat.

Institutet rapporterar om eventuella dödsfall, antal personer som vårdas på sjukhus och hur många som får intensivvård på måndagar, onsdagar och fredagar. Inga nya dödsfall rapporterades på fredagen. Hittills har 343 personer i Finland dött i covid-19. För närvarande vårdas 21 coronasmittade personer på sjukhus. Två av dem får intensivvård.