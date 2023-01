Förstagångsköparna vinnare på avkyld bostadsmarknad

Inbromsningen på bostadsmarknaden tilltar. Hos OP Hem minskade antalet affärer i december med över 40 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Det uppgav förmedlaren på måndagen.

Under decembermånaderna 2019–2021 gjordes i snitt 900 bostadsaffärer via OP Hem. Siffran för december 2022 är bara 552. Men då finns orsak att notera att bostadshandeln var extra livlig under coronaåren 2020 och 2021.

– Hur som helst är inbromsningen ett faktum, säger Lasse Palovaara, direktör vid OP Hem.

OP-gruppens ekonomer förutspådde härom veckan att bostadspriserna sjunker med 4–6 procent i snitt under 2023. I huvudstadsregionen väntas nedgången vara hela 5–7 procent.

Lasse Palovaara, diretkör vid OP Hem, tror att bostadsmarknaden piggnar till igen mot våren.

Längre försäljningstider

Enligt Palovaara kan sjunkande priser å andra sidan börja locka nya köpare. Han har ändå inte observerat att så redan skulle ha skett i någon större omfattning.

– Dagens situation präglas av väntan.

Detsamma säger Jukka Rantanen, vd på Sb-Hem. Enligt Rantanen är bostadsvisningarna fortfarande är relativt välbesökta. Folk är intresserade, men det tar längre tid innan de fattar sina beslut.

– Potentiella köpare väntar nu på två saker: att priserna ska komma ner ytterligare, och att man ska få större klarhet i hur räntorna utvecklas. Köparna vill veta hur länge ECB fortsätter att höja och var räntenivån kommer att lägga sig.

Mindre stress

Enligt Rantanen är förstagångsköparna den grupp som gynnas mest i nuvarande situation. Tidigare var kampen hård om ettor och andra mindre lägenheter när många investerare var på jakt efter bostäder att hyra ut.

Nu har efterfrågan från investerarna rasat. Då är utbudet av ettor större samtidigt som stressen har lagt sig. Köparna har mer tid att undersöka marknaden.

– Tidigare kunde investerarna fatta snabba köpbeslut framför näsan på förstagångsköparna som var tvungna att ansöka om lån hos banken. Det kunde ta ett par veckor att få besked, och då hade lägenheten sannolikt redan sålts. Nu är köerna hos bankerna kortare.

Ett större utbud ger köparen bättre position att förhandla om priset, säger Jukka Rantanen vid Sb-Hem. Men det gäller att ha en realistisk uppfattning om prissättningen. Ger man ett skambud är risken att det nonchaleras.

Ett större utbud innebär enligt Rantanen också att köparen har bättre förhandlingsposition när det gäller priset. Under coronatidens livligaste handel var regeln att köparen måste bjuda över det begärda priset för att ha en chans. Så är det inte längre.

Å andra sidan ska köparen inte heller ha orealistiska förväntningar att få sin drömbostad till vrakpris. Dagens prissättning är ganska realistisk, säger Rantanen. Ger man ett skambud är risken att det nonchaleras.

Fördel att inte behöva sälja

Förutom förstagångsköpare är vinnarna på dagens bostadsmarknad rent allmänt personer eller familjer som inte äger sitt boende. Det säger OP:s Lasse Palovaara.

– Det kan handla om en familj som på grund av jobbet nyligen har flyttat och tillfälligt hyr sitt boende i väntan på att köpa. Poängen är att slippa sälja en gammal bostad, säger han.

För den som måste sälja en gammal bostad blir resultatet ofta plus-minus-noll, eftersom priset på den gamla bostaden också kan ha sjunkit, och att försäljningstiden kan vara lång.

Livligare mot våren

Varken Palovaara eller Rantanen tror att den lugna perioden på bostadsmarknaden blir långvarig. Aktiviteten brukar variera i takt med årstiden och mot våren väntas den piggna till igen.

– En del köpare väntar säkert på ännu lägre priser, men nedgången fortsätter inte i all oändlighet. I något skede uppstår ett nytt jämviktsläge. Alla kan inte bara skjuta på sitt bostadsköp, säger Palovaara.

Om bostadshandeln går trögt under en längre tid, uppstår Enligt Rantanen i något skede ett uppdämt köpbehov som sedan sätter fart på efterfrågan igen – med stigande priser som följd.

– Att fortsätta vänta på lägre och lägre priser kan leda till att man missar goda köptillfällen innan marknaden tar fart igen, säger Rantanen.

Läs också: