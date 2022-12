Nobelbanketten gör comeback – finlandssvensk dirigent leder orkestern under prisutdelningen

Under eftermiddagen ordnas prisutdelningen i Stockholms konserthus. Under den spelar Kungliga Filharmonikerna spelar under ledning av 28-åriga finlandssvenska Emilia Hoving.

Kungliga Filharmonikerna spelar från en specialbyggd scen på körläktaren, ovanför podiet.

När utdelningen är avklarad är det dags för banketten. Klockan 20 finsk tid ska huvudbordets gäster tåga in till en högtidlig fanfar med orgel och trumpet. Därefter ska de 1 300 gästerna enligt ett minutiöst schema servas dryck och mat och njuta av underhållning och tal.

I år är det rekordmånga pristagare på plats i Blå hallen, 22 stycken. Nobelstiftelsen har bjudit in dem som prisats de senaste två åren men som gick miste om prisutdelning och bankett på grund av pandemin.

Hemlig meny

Kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip, prinsessan Sofia kommer att vara på plats. Prinsessan Madeleine och hennes make Chris O´Neill har däremot meddelat att de inte kommer i år.

Kronprinsessan kommer att sitta mellan medicinpristagaren Svante Pääbo och fysikpristagaren Alain Aspect, den senare har drottningen till bordet. Kungen har kemipristagaren Carolyn Bertozzi som sin bordsdam. Prins Carl Philip har Linda Vigilant, Svante Pääbos hustru som sin bordsdam och prins Daniel har Phaedria Marie St. Hilaire bredvid sig, parter till den danske kemipristagaren Morten Meldal.

Franska fysikern Alain Aspect. Här håller han i en stor på Nobelprismuséet.

Vad som kommer att ligga på tallrikarna är hemligt in i det sista men klockan 20.30 bärs förrätten ut. Vad huvudrätten, som designats av årets Nobelkock Jimmi Eriksson, blir avslöjas först en timme senare då den bärs ut till borden. Totalt 190 personer ingår i serveringspersonalen och 45 av dem serverar dryck i glas som kostar runt 900 kronor, över 82 euro, styck.

Tal och uppträdanden

Mellan rätterna bjuds det traditionsenligt på underhållning, det som med ett finare ord heter divertissiment. Fyra sådana är planerade under banketten. En av de som ska framträda är artisten och låtskrivaren Rufus Wainwright, och han gör det tillsammans med operasångerskan Elin Rombo och Svenska Kammarorkestern under ledning av Hans Ek.

Så här såg det ut för ett par dagar sedan i köket i Stockholms stadshus. Kockar jobbar hårt fört att förbereda för Nobelfesten.

Klockan 22.40 är det dags för desserten, som i år tagits fram av konditor Annie Hesselstad. Efter det får hon och resten av kockarna pusta ut. Pristagarna får hålla koncentrationen uppe ända till 23.35 då det är dags för dem att hålla tal, en pristagare från varje kategori håller tal.

Vid midnatt bryts taffeln och det är dags för dans.