910 nya coronafall – sannolikt att även gårdagens fall ingår i siffran

I lördags meddelade Institutet för hälsa och välfärd om enbart 87 nya coronafall, vilket enligt nyhetsbyrån STT berodde på ett fel i datakörningen. Det är därmed sannolikt att en del fall från lördagen ingår i söndagens siffra.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 910 nya coronafall på söndagen. Det innebär att totalt 130 102 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.

Det är ändå sannolikt att även fall från i lördags finns med i siffran. Institutet meddelade då enbart om 87 nya coronafall, men uppgav senare till nyhetsbyrån STT att det handlade om en försenad datakörning.

Den nationella incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu 146,2. Under de föregående 14 dagarna var den 176,2.

Incidensen är högst, 255,2, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Lägst är den på Åland, 13,3.

Incidensen är i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 180,4, Vasa sjukvårdsdistrikt 138,0 och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt 58,3.

För tillfället vårdas 91 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 21 intensivvård.

Enligt institutets uppgifter har totalt 1 031 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Enligt lördagens siffror har totalt 4 046 421 fått sin första vaccindos, vilket motsvarar omkring 72,3 procent av befolkningen. Omkring 52,5 procent, eller 2 928 505 personer, har fått också den andra dosen.