91 nya coronafall i Finland

Omkring 60 procent av Finlands befolkning har nu fått sin första dos av coronavaccinet. Cirka 20 procent av befolkningen har fått även den andra dosen.

Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 91 nya coronafall på söndagen. Det innebär att totalt 96 463 personer i landet har testat positivt sedan epidemins början.

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, har stigit till 36,4. Under de föregående 14 dagarna var den nationella incidensen 20,0.

Incidensen är högst, 62,0, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Endast ett av landets sjukvårdsdistrikt, Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, har incidensen 0,0.

Incidensen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är för tillfället 38,4, i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt 17,7 och på Åland 6,6.

För tillfället vårdas 40 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. 11 av dem behöver intensivvård.

Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen i onsdags har totalt 973 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

