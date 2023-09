Läst & hört: Nu kan du läsa förra seklets nyheter till frukosten

Den som vill veta vad som stod i tidningen dagen man föddes, eller leta efter sina släktingars namn i gamla brottsnotiser, behöver numera inte göra mer än surfa in på Nationalbibliotekets databas

Där finns alla svenskspråkiga tidningar som någonsin publicerats i Finland tillgängliga i digitalt format. Det är närmare 6 miljoner tidningssidor.

Ungefär hälften av dem har skannats in under ett projekt som genomförts av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Nationalbiblioteket och upphovsrättsorganisationen Kopiosto. Det är svårt att inte hisna vid tanken på de enorma travar papper det handlar om, som nu dyker upp på din skärm bara sekunder efter att du skrivit in ett ord i sökmotorn.