Det här vet vi nu om budgeten: ”Underskottet blir lika stort igen”

Åtminstone två saker är i stöpsleven: En tillfälligt lägre moms på el, och ett stödpaket där huvudfokus är på barnfamiljer.

Ett förslag är extra barnbidrag och ensamförsörjartillägg samt att utkomststödet inte ska påverkas av dessa. Även tidigarelagd indexhöjning av bidrag, en större skyddsdel för dem som drabbas av utmätning, samt lägre dagisavgifter har förekommit bland de föreslagna åtgärderna. Ett nytt skatteavdrag eller behovsprövat stöd för höga elräkningar har också varit under utredning. Att forma nya slags stöd är ändå svårt.

Hur det slutliga paketet ser ut är ännu på onsdagen föremål för kalkyler. En sänkning av momsen på el är den åtgärd som regeringspartierna konstaterat att går att genomföra relativt snabbt och enkelt, och snabba åtgärder har prioriterats.

De stödformer som planeras är tillfälliga eller engångsföreteelser, säger finansminister Annika Saarikko (C).

Underskottet verkar växa

Budgetförslaget borde bli klart på torsdag. På onsdagseftermiddagen satt bara partiledarna och jobbade, men på torsdagen väntas hela regeringen samlas.

Kostnaderna för paketet är ännu inte klara. Men det går att utläsa att priset är högt: Saarikko signalerar att underskottet blir lika stort som i 2022. I så fall handlar det om över 8 miljarder med tilläggsbudgetar medräknade. I Finansministeriets preliminära förslag skulle underskottet ha varit 6,3 miljarder.

Finansminister Annika Saarikko har inte öppet klargjort om de så kallade tillfälliga utgifterna ska räknas utanför budgetramen.

På bordet finns också situationen i Östra Finland, som drabbats regionalt av Rysslands krig och därpå följande sanktioner.

Vårdarkrisen och den planerade, skärpta personaldimensioneringen behandlas under budgetdagarna, men omsorgsminister Aki Lindén bedömer att den frågan behandlas ännu ett par veckor in i september. Frågan är om följande krav på 0,7 vårdare per klient ska skjutas upp på grund av bristen på vårdare. Lindén säger att man ”inte får ihop 3 500 vårdare till i vår, men säkert hälften. Utöver det behövs tilläggstid”.

Enligt HBL:s uppgifter finns frågan om mer timresurser för de inhemska språken med i budgetmanglingen.

”Engångskostnader” och ”exceptionella åtgärder”

Regeringen har tidigare lovat att spara 370 miljoner på löpande utgifter. Det ska fortfarande gälla. Däremot kommer det nu en hel del nya tillfälliga utgifter. Finansministern har inte öppet klargjort om dessa ska räknas utanför budgetramen igen, som man gjort med coronautgifterna och vissa kostnader som är kopplade till kriget i Ukraina, men Saarikko talar om ”engångskostnader”, och även statsministern talar om ”exceptionella åtgärder”.

Energifrågan behandlas också på EU-nivå, bland annat de säkerheter energibolagen ska betala på börsen, och som drivit kostnaderna till krisnivå. Regeringen bereder också Finlands linje i kommande rådsmöten, där energifrågan blir akut. Närings- och energiministrarna i EU samlas nästa vecka.