Kulturdebatt: Vi måste förlora för att vinna

Sannfinländarna har lett till en industri av opinionstexter. Till och med Helsingin Sanomats mittuppslag (20.7) stoltserar med tre före detta sannfinländare, bland dem den nu ack så saknade Timo Soini, som varnar för de nya, onda Sannfinländarna. Men vad är egentligen värre, att Purra och companys garderober är så fulla av lik eller att vi tycks tänka att partiet är ofrånkomligt bundet till vår politiska framtid? Och går det att motverka hittepå med hittepå? Mer om det om en stund, först lite finska insändare.

I slutet av juli toppas Turun Sanomats mest lästa av följande: ”Orpo, ärähdä vaihteeksi myös medialle”, ungefär ”Orpo, skäll ut media för omväxlings skull” (25.7). Skribenten Esa Aittokallio har tröttnat på drevet. Varför vägrar medierna släppa Sannfinländarnas gamla groll. ”Med Yle i spetsen har man i samlad tropp börjat rota i historiens sopnedkast.”

Och visst känns det så, till och med om man inte känner till skandalerna blir man mest uppgiven då man hör vad de ställt till med.

I och med att Sannfinländarna nu befinner sig i samma regering som Kristdemokraterna blir det ännu värre. Komikern Alfred Backa tvingar Bamse visa hur Sari Essayah stal fokus från sexualbrottsutredda Wille Rydmans utnämning till näringsminister och Mari Rantanens #befolkningsutbyte med sitt utspel om pride. ”Tack KD, säger Orpo, ni e no riktigt pöllö ni.” ”He e därför vi e jäär, säger Sari.”

Den som löper linan ut på den aittokallioska retoriken ser att det är ofrånkomligt att Sannfinländarna ska regera. Drevet kommer trots allt enbart att resultera i starkare väljarstöd, så det är bäst att låta dem hållas. Här är Pär Stenbäck för övrigt av samma åsikt: ”Om regeringen snabbt skulle falla utropar sig Purra till martyr och partiets medvind kan tillta.” (HBL 22.7)

Frågan är vad som händer om regeringen inte skulle falla i höst, som det nu förutspås, och vi inlemmar oss i den globala utvecklingen: Viktor Orbán (gick till val med antisemitism), Recep Tayyip Erdoğan (öppet misogyn men kysser sin mammas fötter), Narendra Modi (klassisk fascist, tolererar journalist- och imamlynchningar). Italiens premiärminister Giorgia Meloni, president Joe Bidens nyaste bästis, har gjort sak av det hennes ideologiska vapendragare och landets förra vice premiärminister Matteo ”vi behöver en utrensning” Salvini inte klarade av. Meloni har gjort en Marine Le Pen, en Jimmie Åkesson, en Halla-aho/ Purra, hon har gjort den radikala högern rationell, rent av nödvändig.

Att Melonis parti gärna ser att barn till invandrare födda i Italien förvägras medborgarskap, det vill säga ”Italien först”, hindrar dem inte från att samarbeta med resten av EU. I nuläge kan det rent av vara en gemensam värdegrund.

För att citera president Donald Trump inför valet 2016 :”I could shoot someone in the middle of Fifth Avenue and not lose any voters for it”.

Huruvida det är en uttänkt taktik eller inte, är innebörden av Trumps uttalande att han är untouchable.

Det här är den radikala högerns verkliga vallöfte. De må gå till val som Italiens bröder, med "Gud, familjen och fosterlandet" på affischerna, men i slutändan är det en form av politisk darwinism, survival of the slickest.

Det är inte nog att högern valt en väg till makten som tär på demokratin. Den ändrar på hjärnans förmåga att resonera, enligt professorn i semiotik och lingvistik Marcel Danesi. Hjärnan blir beroende av rädslan demagoger som Trump och Orbán väcker, den blir beroende av deras lögner och konspirationsteorier och lögner och konspirationsteorier som stöder dem.

Så, vad finns kvar att göra när förlåtelse och nåd främst gäller politiker som beskylls för hets mot folkgrupp?

Frågan kan vara en orsak till en pågående trend inom litteraturen där man förväntar sig ett etiskt ansvar. Litteraturen ska forma människor och hjälpa samhället där politiker och företag endast gått in för menlösa ställningstaganden. Men som författaren Stefan Lindberg skriver i Expressen (22.7): ”Det största hotet mot romanen, tror jag, i konkurrens med avtagande läsförmåga och igenbommade bibliotek, är den litteratur som försöker hela en sjuk värld. Då är vi förlorade. Ett förebådande exempel? Häromdagen hörde jag en läsare dissa en roman på grund av dess osympatiska protagonist. Så talar den läsekrets som slutat palla både sjuk värld och litterär antipati. Som vill ha något sött till kaffet.”

Det här är ett kroniskt problem som spökade för fiktionslitteraturen på 1800-talet i England, i slutet av 1990-talet i USA och i barnlitteraturen så länge det funnits barnlitteratur.

Till och med kravet att en roman ska läsa lusen av en kan vara ett sätt att försöka hela en sjuk värld. Och det är förståeligt och det är synd. Det förminskar trots allt litteraturen och därmed den mänskliga ambivalens den ger uttryck för i hopp om att enskilda individer ska ta sig i kragen. Och det hjälper inte ens. Om man får tro Danesi har mäktiga lögnare, historiskt sett, avslöjats i och med omvälvande förändringar – en regim har fallit, man har förlorat ett krig.

Exakt vad det innebär när hela världen gått in för lögner och endast tar bevis på sitt eget sunkiga beteende som självklarheter är en fråga jag inte tror någon vill ha svar på.