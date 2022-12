HBL:s julkalender lucka 18: ”Här tillbringade jag mycket tid med mormor”

Annika Hällsten har intervjuat Mark Levengood många gånger, men den här gången bjöd intervjuobjektet på extra mycket nostalgi.

– Under intervjun åkte vi spårvagn. Mark berättade hur han som ung åkte utan biljett. En kontrollant kom och han försökte förklara bort det hela med att han var turist. Men kontrollanten tittade bara roat på honom och sa, på svenska, ”Försök inte, jag såg dej på tv i går.” Mark hade då fått sitt första uppdrag på finlandssvensk, minns Annika och tillägger:

– Husis bjöd för övrigt Mark på spåraresan.

Var befinner vi oss på bilden? Var gärna så specifik som möjligt.

Hufvudstadsbladet lottar ut en digital HBL-gåvoprenumeration (HBL 365) bland dem som vet var bilden är tagen. Skicka in ditt svar före midnatt! Vinnaren lottas ut 21.12 och vi kontaktar vinnarna så fort som möjligt per telefon eller e-post. Mer information om gåvan fås senare per e-post.

Prenumerationen gäller i tre månader från och med årsskiftet (1.1–31.3.2023).

Kontaktuppgifterna används endast för utlottningen.

Svar på lucka 17: Skådelspelaren Riko Eklundh på sitt sommarparadis Sandholm i Åbolands skärgård, där han ärvde en stuga för snart trettio år sedan.

Läs hela reportaget här: Riko Eklundh känner sig äntligen som en riktig skäribo – och bjuder på ”Grefvens blandning”