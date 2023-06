HBL tipsar: Indierock från New York och rapmetall från Östra Helsingfors på årets Sideways

Den amerikanska indierocktrion Interpol från New York tarvar ingen större presentation. Mörkt, uppgivet och desperat, men också vackert och känslosamt. Interpol har hållit en jämn nivå sedan debuten Turn on the bright lights, som utkom 2002. Som klippt och skuret en förhoppningsvis varm sommarafton vid en kort solnedgång.

Bad Sauna är den inhemska indierockens hetaste namn och inte utan orsak. Sångaren och frontfiguren Felix Lybeck leder elegant en samling musiker som bjuder på show som knappast lämnar någon oberörd. Det är vackert och naivt, men samtidigt rått och uppkäftigt, när Bad Sauna levererar sin rock vars lyrik orsakar ett leende på läpparna. Vem kan inte låta bli att digga ett band som sjunger ”Sä oot mun leppäkerttu, mää oon sun vessanpönttö”.