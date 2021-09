9/11 sticker fortfarande ut: "Rent tekniskt var det perfekt terrorism"

Tjugo år senare minns vi fortfarande terrordåden i USA den 11 september. Attacken mot symboliska och strategiska platser på landets östkust är ännu det dödligaste terrordådet i historien. Och det finns fler anledningar till att attacken sticker ut.

Timothy Wilson, som leder Handa-centret för terrorforskning vid St. Andrews-universitet i Skottland, menar att händelserna den dagen är helt unika även i relation till andra omfattande terrordåd.

– I rent tekniska termer var det perfekt terrorism, säger han.

Terroristerna kapade fyra flygplan, varav två styrdes in i tvillingtornen på Manhattan i New York, ett in i försvarshögkvarteret Pentagon i Washington DC och ett kraschade på en åker i delstaten Pennsylvania efter att passagerare ombord gjort motstånd.

Timothy Wilson framhåller sex faktorer som gör att terrordåden är unika i sitt slag:

Nästan 3 000 människor dog i terrordåden den 11 september 2001. Det räknas som den dödligaste terrorattacken i historien.

Av de de som dog i dåden befann sig 88 procent i tvillingtornen i New York. Men även om man skulle räkna bort alla som befann sig i tornen hade 11 september-attacken ändå räknats som det dödligaste terrordådet dittills. Sammanlagt 371 personer dog i flygplanen och i Pentagon, som var målet för ett av de fyra kapade planen.

Det som gjorde 11 september-attacken så unik har inte bara med omfattningen att göra, menar Timothy Wilson. Han lyfter särskilt fram den serie av händelser som gjorde att attacken fick det han motvilligt kallar ett högt terroristiskt "produktionsvärde", det vill säga att attackerna mot tvillingtornen kablades ut på tv i realtid medan miljoner människor satt gapande framför sina tv-apparater.

– Det viktigaste för terroristerna är spektaklet, att så många som möjligt ser attackerna. Moraliskt kan man inte jämföra det med reklam, men viljan att nå många människor påminner om en extrem form av reklam.

Han säger att terroristerna hade en dramaturgisk lyckoträff i och med att de två planen som skulle kapas och styras mot New York lyfte från flygplatsen med 15 minuters mellanrum.

– Efter att norra tvillingtornet träffats var alla kameror på flera kilometers radie riktade mot tornen när andra planet flög in i södra tornet. Det är sällan man ser en terroristattack utspela sig i realtid, säger Wilson.

Att planen inte kraschade samtidigt, utan händelserna portionerades ut mellan 08.46 då första planet störtade in i norra tornet till 10.28 då båda tornen har rasat gör händelsen helt unik.

– Från många andra terrordåd finns bara bilderna på förödelsen efteråt.

Flygplansattacker hade skett tidigare. Åren 1958–1979 skedde ett 40-tal flygplanskapningar världen över. År 1985 dog 329 människor när passagerarflyget Air India Flight 192 sprängdes över Atlanten. År 1988 sprängdes ett passagerarflyg ovanför det skotska byn Lockerbie varvid 270 människor dog.

Men aldrig tidigare hade flygplan kapats för att flyga rakt in i höghus i en mångmiljonstad i fredstid.

– Försök har gjorts tidigare och idén var inte ny men ändå var det ingen som såg det komma. Det var möjligt i teorin men fanns inte i människors föreställningsvärld, säger Wilson.

Terroristerna hade förmodligen inte heller väntat sig att tvillingtornen skulle rasa. Allt spelade dem i händerna för att sprida maximal skräck.

– Känslan av att en byggnad som är en så naturlig del av vår världsbild kan raseras skakar oss djupt.

Byggnaderna, både World Trade Center som var hjärtat av USA:s finansiella makt och Pentagon som var centrum för USA:s militära styrka, hade högt symbolvärde.

– Det var känslan av total instabilitet, att vad som helst kunde hända var som helst.

Omfattningen på dådet, attacken mot hjärtat av världens supermakt, att det dramatiska händelseförloppet kunde följas i realtid och den totala överrumplingen listar terrorforskaren Timothy Wilson när han ska sammanfatta varför vi minns 11 september-attackerna så tydligt.

– Den enda jämförelsen man kan dra när det kommer till en terrorattack som ändrat världen är skotten i Sarajevo 1914 som utlöste första världskriget.