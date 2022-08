Från trilskande tonåringar till ingermanländsk "ostalgi"

VECKANS TV-FILMTIPS

Comedy queen 4

(Sverige 2022) Tonåren är inte alltid en dans på rosor, fråga trettonåriga Sasha (Sigrid Johnson) som ännu inte hämtat sig från sin gravt deprimerade mammas död, ett självmord. De facto går hon in för att dissa allt det som utmärkte hennes mor: långt hår, läsa böcker och ta hand om andra (till slut går det ändå åt helsike). Att snagga sig är förvisso inget större problem, värre är det här med böcker, och skolgång. Och vad göra med hunden som hon får i födelsedagspresent? Men viktigast av allt: att återigen få pappa (Oscar Töringe från Tunna blå linjen) att skratta! Sanna Lenkens film bygger på en roman av Jenny Jägerfeld och lätt undan kommer tittaren inte. Här vankas det såväl skratt som gråt, bra dagar och dåliga dagar. Det oaktat väntar ett sorgearbete med guldkant, ett känslosvall som inte reduceras till falsk sentimentalitet. Se den tillsammans med kidsen och reservera en näsduk eller två. C More

Sam Riley och Samantha Morton i Control.

Control 5

(Storbritannien 2007) En film om en psykiskt sargad Macclesfield-rockare som lider av epilepsi och tar livet av sig innan han fyllt 27; kan det vara något? Det handlar om Ian Curtis, den karismatiska Joy Division-sångaren. Control bygger på änkan Deborah Curtis (Samantha Morton) memoarer och det finns inte ett falskt tonfall i filmen, tacka stillbildsfotografen och regissören Anton Corbijn som kan sin Joy Division och lyckas undgå alla de sedvanliga biopic-klyschorna. Sam Riley i huvudrollen är rent av hypnotisk, ömsom manisk, ömsom smärtsamt sårbar. Men minst lika imponerande är det korniga, svartvita fotot som fångar den gråtrista småstadsvardagen på kornet. Det är känsligt, illusionslöst och djupt rörande, stort i det lilla formatet. HBO Max

Leonardo DiCaprio i Once upon a time in … Hollywood.

Once upon a time … in Hollywood 4

(USA 2019) En av Quentin Tarantinos rikaste och mest generösa filmer, en kärleksförklaring till sextiotalets Hollywood, fångat i gränslandskapet mellan film och tv. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) är skådespelaren vars karriär gått i stå. Samtidigt lär vi känna stuntmannen och chauffören Cliff Booth (Brad Pitt), för att inte tala om aktrisen Sharon Tate (Margot Robbie) som i Tarantinos nypor ingalunda faller offer för den ökända Mansonfamiljen vilket hon gjorde i verkligheten. Skådespelarna, bland dem hejare som Al Pacino och Bruce Dern, är alla på hugget och Tarantino laddar upp med trailrar, tv-specialare och en konfrontation med Jackie Chan. På slutet kommer även våldet in i bilden men inte så att råkurret skulle stjäla huvudrollen. Här är det fråga om en betydligt bredare canvas, ett dramatiskt ymnighetshorn. Nelonen söndag 21.8 kl. 21.00-00.20, Liv tisdag 23.8 kl. 21.00–00.20

Nika Savolainen och Niklas Kouzmitchev i Farväl till Sovjetunionen.

Farväl till Sovjetunionen (Hüvasti, NSVL) 3

(Estland 2020) Smaka på titeln, den säger mycket. I Lauri Randlas estniska uppväxtskildring drar Sovjetunionen sin sista suck, även om den korrumperade statsapparaten bjuder på hårt motstånd. När lille Johannes (Niklas Kouzmitchev), en ingermanländare, råkar ut för ett radioaktivt bad talar myndigheterna om algförgiftning. Men där gossens morföräldrar i Johannes ser en Homo sovjeticus är hans mor (Nika Savolainen) inte lika tillmötesgående, kriserna avlöser varandra. Stilistiskt påminner filmen om tyska Good bye Lenin!, den politiska satiren står högt i kurs. Till det kommer den näpna kärlekshistorien med Vera, en tjetjensk tjej. Alltid träffar väl Randla inte mitt i prick men visst är detta en charmig sak, garnerad med en berättaröst tillhörande Eero Ritala. Lögner och halvsanningar är ingen bristvara här, till skillnad från det materiella goda. Yle TV1 söndag 21.8 kl. 21.05–22.30 och måndag kl. 22.00–23.25

Cathleen Nesbitt och Bruce Dern i Arvet.

Arvet (Family plot) 3

(USA 1976) Alfred Hitchcocks sista film, bra mycket giftigare än Topaz och Trasig ridå som visats nyligen. Arvet handlar om små kontra stora brott, om glada amatörer som ställs mot cyniska yrkesförbrytare. Här är det Cathleen Nesbitts medium, en skojare, som får i uppdrag att leta reda på en spårlöst försvunnen miljonärsarvinge. Det för Nesbitt och pojkvännen Bruce Dern i kontakt med William Devines juveltjuv, en fuling som föredrar att inte ge sig till känna. I filmen finns gott om saftiga vändningar och Hitchcock berättar med glimten i ögat, med ödets ironi som följeslagare. Även om Arvet inte tillhör regissörens vassaste filmer är den på sitt sätt spännande och underhållande. Karen Black kompar, liksom Ed Lauter, en av den amerikanska filmens främsta skitoxar. Yle Teema fredag 26.8 kl. 21.00–22.55