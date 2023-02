Test rABIts, dABI och ABIsse – här är läsarnas abisloganer

Att hitta på finurliga namn för både abikläder och penkisflak hör till gymnasieelevernas sista år. Sloganerna brukar vara skrivna med en gnutta självironi och glimten i ögat. Till exempel den egna kunskapsnivån brukar vara ett givet tema.

I Korsholms gymnasium var sloganen Okunnighet är styrka! år 1984 medan Gymnasiet Lärkan körde med Wannabi smart år 2018.

Ibland väljer abiturienter också att krydda sloganerna med lite skämtsam överlägsenhet.

”Porschen är bara min andrABIl” var våran slogan! Dessvärre förblev den inte så cool som den ursprungligen var efter att det efter ett stavfel stod ”Porscen” på ca 100 abiturienters tröjor, skriver en läsare.

Abirna vid Gymnasiet Grankulla samskola, årgång 2017, bär dessutom med sig sin dåvarande rektor på sina abikläder.

Filmer och karaktärer

Att kroka temat på kända karaktärer eller filmer och böcker hör också till. Gymnasiet Lärkans abiturienter år 2016 bar Harry Potter-karaktären Dobby.

Lärkan 2016 hade ”dABI is free!” som slogan. Bilden är av Harry Potter-karaktären Dobby som har på sig en studentmössa och har blivit en fri älv eftersom han fått ett klädesplagg (studentmössan), skriver läsaren.

Så här såg Lärkans abikläder ut år 2016.

År 1993 inspirerades abiturienter vid Karis-Billnäs gymnasium av en klassisk amerikansk såpopera och var utklädda till ”Tusen och en natt”.

The Bold and the Beautiful, året var 1993 och Kauniit ja Rohkeat var en populär TV-serie, skriver läsaren om penkisplakat.

I Virkby gymnasium lekte man med namnet på ett känt barnprogram och skrev Teleabin på sina abikläder, medan man i Pedersöre Gymnasium vände blicken mot en av världens kändaste spioner – James Bond.

Pedersöre Gymnasium, Abi 007 – license to chill, skriver läsaren.

Temat action och thriller finns även i sloganer av Karis-Billnäs gymnasiums abir, till exempel A.B.I. Abituriental Bureau of Intelligence (2020) och Abicalyps (2017).

Bin och kossor

Djurtemat har hittat in på åtminstone fyra abiplagg. År 1996 var bar abiturienterna i Katedralskolan i Åbo texten VALIOabit tillsammans med en bild på en kossa, medan man i Lärkans gymnasium körde med en tupp och sloganen A big cock år 2004.

Den här sloganen med en bild av en tupp hade Gymnasiet Lärkan i början av 2000-talet.

Gymnasiet Grankulla Samskolas abiturienter kallade sig själva ”party abimal” år 2015.

I Borgå gymnasium hade abina år 2002 hittat på en fyndig lösning för att skriva ut Abi: Ett stort A och ett slumrande bi som lutade sig mot A:et.

En annan fyndig grafisk lösning lär Kasper Strömman stå för:

Kasper Strömman (årets grafiker 2013) visade framfötterna redan 1993 då vi var abir i Katedralskolan. Han designade en genial logo där skuggan under ordet ”aBi” blev ”93!”, skriver en läsare.

Ordlekar

Vid Vasa övningsskolas gymnasium lekte man med orden år 2003. Spela Bingo stod det på tröjan, skriver en läsare.

I Tölö gymnasium har sloganen ABIsse a day, keeps abitti away, som hänvisar till Studentexamens Abitti, varit populär. Den har använts åtminstone 2016 och 2020.

Sloganen ”Ota riski rakastu suomenruotsalaiseen” som många finlandssvenskar anammat har också fått plats på abioveraller. På min abihalare stod det stort på hela längden. Den halaren finns faktiskt kvar fortfarande, skriver en läsare som blev student från Kyrkslätts Gymnasium 2016.

Coronaårens abir

Abiturienterna som gick gymnasiet under coronapandemins första år var inte sena med att referera till det. 2022 körde Gymnasiet Lärkans abir med sloganen Test rABIts.

I Hangö gymnasium hänvisade man till tuffa tider.

Jag tog studenten våren 2022 vid Hangö Gymnasium. På våra tröjor stod det: EveryABI going through tough times, believe me been there done that (en hänvisning till artisten Pitbull red. anm.). Temat för vårt penkisflak var ”Abi goes space”, vilket stod på lakanen, likaså ”ABIT out of this world”.



Abit out of this world stod det på Hangö Gymnasiums flak i fjol, 2022.

Att driva med sin lärare var en tradition år 1975, skriver en läsare som gått i Muncca (Munksnäs).

Plakatsloganen på den tiden drev alltid med varje lärare i gymnasiet. Bara på bakflaket stod det allmänt tillsammans med målningen ”Komme vad det kommer vill, det blir dock ett tillfälle till”. Inga speciella halare eller abitröjor då.