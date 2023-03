Svenska Dagbladet reducerar Svenskfinland till en tvetydig kärleksaffär med SFP

Anders Billing att inleda ett Det är ett smart drag avatt inleda ett stort Svenska Dagbladet-reportage om finlandssvenskarnas belägenhet inför riksdagsvalet med att citera Vasas flora och fauna.

Jag minns känslan av overklighet när jag hörde bandet, då ännu bestående av Mattias Björkas och Iiris Viljanen, uppträda på en svartklubb i Göteborg 2012. Svenskarna jag trängdes med var till synes lika tagna av låtarna som jag, även om de knappast delade min erfarenhet av att ha slirat runt i Vasa och hamna på Ollis. Så funkar helt enkelt bra konst.

Men när Billing låter Björkas tolkning av The Monkees If I ever get to Saginaw again – Om jag nånsin far till Jakobstad igen – löpa genom artikeln som ett ledmotiv väcks ändå frågan om vilket Svenskfinland Billing försöker berätta.