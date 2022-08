Sänk inomhustemperaturen! – så här energisparar du på bästa sätt

Under den senaste månaden har det varit svårt att missa diskussionen kring stigande elpriser – på ett år har priset på börsel mångdubblats och experter larmar om en energikris. HBL ringde därför upp Teemu Kettunen, som är expert på energieffektivitet i bostadshus, för att få de bästa tipsen för hur man kan spara el.

Ett av Kettunens främsta tips är att sänka rumstemperaturen. Det är också ett enkelt sätt som de flesta kan göra. Ifall rumstemperaturen går att automatisera med hjälp av programmerbara termostater är det ännu bättre.

Sänk rumstemperaturen

Enligt erfarenheterna från forskningen kan cirka 20 procent sparas i värmeförbrukning genom att använda programmerbara termostater.

– Att värmen är på under dagen är onödigt och genom automatiserade termostater så kan man programmera dem så att värmen sänks eller stängs av när man åker hemifrån, säger Kettunen.

Det samma gäller ventilation.

Skippa onödig golvvärme

– Sänk golvvärmens temperatur, ifall golvet känns varmt under fötterna. Ett golv som känns neutralt eller litet svalt räcker, säger Kettunen.

Enligt Kettunen kan man endast stänga av golvvärmen helt och hållet under längre perioder, till exempel om man är bortrest en hel vecka.

Satsa på energismarta kylskåp och frys



I dag är många av hemmets vitvaror mer energisnåla än de var tydligare.

– Äldre kylar och frysar från ungefär 20 år sedan drar betydligt mer el än en gammal, säger Kettunen.

Duscha inte för länge

En femtedel av den personliga energibrukningen i hemmet och upp till 30 procent av byggnadens energiförbrukning av värme går åt vid uppvärmning av vatten. Det rör sig alltså om knappa 1000 kWh per person per år.

– Att minska på sin duschtid gör stor skillnad, säger Kettunen.

Just nu ligger priset på el kring 30 cent per kWh, vilket innebär att en dusch på 15 minuter kostar cirka 3,70 euro. Ifall du duschar i 15 minuter varje dag i ett år blir den totala summan 1 350 euro. Ett duschbesök på 5 minuter kostar däremot cirka 1,20 euro per gång och 450 i året.

Koppla ur onödiga sladdar

– Till exempel telefonladdare kan förbruka en liten mängd energi när det är anslutna till ett eluttag, även om man inte laddar telefonen, säger Kettunen.