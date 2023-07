HBL Debatt: Välfärd kan nås utan höga skatter

Den nordiska välfärdsmodellen har baserats på dogmen om ett automatiskt samband mellan välfärd och höga skatter. En alltmer växande forskning visar dock att det snarare är en effektiv användning av skattemedel och inte storleken på statens skatteintäkter i sig som är avgörande för välfärden.

Den offentliga sektorns prestanda och effektivitet mäts i förhållande till förbrukade skattemedel med resultatindikatorer som inkluderar utbildningsresultat, hälsa, förväntad livslängd, spädbarnsdödlighet, inkomstfördelning, ekonomisk stabilitet och arbetslöshet.

Network for Economic and Fiscal Policy Research” rörande 36 OECD-ekonomier under perioden 2007–2016 visade att höga skattekvoter leder till minskad effektivitet i offentlig sektor. Studiens slutsats är : ”increases in tax rates are associated with lower public sector efficiency”. ( Structural Tax Reforms and Public Spending Efficiency,2020