Populärt pojkband gör comeback – uppträder i Kajsaniemiparken 2023

Den brittiska gruppen Take That gästar Helsingfors och uppträder i Kajsaniemiparken den 27 juni 2023. Take That var en av Storbritanniens populäraste band på 90-talet och gruppen uppträdde i Helsingfors 1994.

Låtar som Pray, Relight my Fire, Babe och Everything Changes blev genombrottet för bandet. Take That splittrades 1996 efter att Robbie Williams lämnat bandet året innan. Senare har Take That återförenats ett antal gånger.

På den kommande turnén uppträder Take That som trio med Gary Barlow, Mark Owen och Howard Donald. Gruppen planerar också att spela in nytt material 2023.