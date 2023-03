När får vi se Riikka Purra vifta med en länkkorv?

Sveriges Radio rapporterar från upptakten till det finländska valet från ett bistert Rovaniemi. Vi får veta att det är tomtens hemstad, att det råder arbetskraftsbrist i norra Finland och att turismen slår nya rekord. Det är en liten glimt av årets stora demokratiska uppvisning i vårt grannland. Vårt numera viktigaste grannland, en plötslig och smärtsam insikt många svenskar gjort det senaste året. Finland har gått från lillebror till storebror, sägs det.

Annars röner inte valet särskilt stor uppmärksamhet i svenska medier. Jo, en smula mer detta år i skuggan av Ukrainakriget och Sveriges tafatta försök att gå med i Nato. Nu verkar Finland gå före in i den varma transatlantiska gemenskapen då Ulf Kristerssons lag misslyckats helt med vallan på skidorna. Om man nu får använda en sliten sportklyscha. För visst har det hela förvandlats till något av en Finnkamp? Först ville knappast någon gå med i Nato, men när vi väl som nation hade bestämt oss att för att gå med, då skulle vi minsann vara först in i dörren. Den svenska tävlingsinstinkten satte in hårt. En annan liknelse som dyker upp är Nato som ett sjaskigt diskotek i Antalya med Erdogan och Orbán som dörrvakter. Sanna Marin i chic läderjacka släpps före kön medan medelålders kostymnissen Kristersson får stå utanför och smutta på sin taskumatti. Alla vet att det är ett skitställe med en massa gangsters och prostituerade, men in vill man likförbannat. Allt annat är stängt.

Det fanns 120 000 röstberättigade finländare i Sverige 2019. Av dem var det bara runt 10 000 som röstade. Att det var så få skylldes på ointresse och att det var krångligt med poströstningen. Några få spridda insatser har ändå riktats åt exilfinländare, som om de faktiskt röstade skulle kunna ha en avgörande roll i valet.