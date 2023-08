Frige Boris Kagarlitskij

När dr Boris Kagarlitskij, 64, fängslades 25 juli och skickades till Syvtyvkar för väntan på rättegång blev det inte några stora tidningsrubriker. Den prominenta ryska samhällsvetaren har kritiserat Rysslands krig mot Ukraina och anklagas nu på falska grunder för att understödja terrorism.

Under en presskonferens med president Putin för några dagar sedan tog en journalist från tidningen Kommersant upp fallen Julia Berkovitj (en teaterregissör som arresterades redan i maj) och Boris Kagarlitskij.

”De här människorna arresterades för vad de sade eller skrev. Är detta normalt?", frågade journalisten.

”Jag hör dessa namn för första gången och vet inte precis vad de gjorde eller vad som har gjorts mot dem”, sade Putin (detta enligt brittiska The Guardian 30 juli).

Men eftersom Kagarlitskij under årens lopp gett ut flera viktiga verk om Rysslands politiska utveckling, däribland boken Russia Under Yeltsin and Putin. Neo-Liberal Autocracy (2002), tycker man nog att Putin sedan länge åtminstone borde vara medveten om denna samhällskritikers existens.

Boris Kagarlitskij torde vara ett välkänt namn också bland finländska samhällsforskare. Före sin död (dec 2022) hann Risto Alapuro, professorn i sociologi vid Helsingfors universitet, publicera sina dagböcker från åren 1990–91 då han som stipendiat vistades i Moskva. Till de ryska kollegor som Alapuro träffade där, under Sovjetunionens sista månader och dagar, hörde Boris Kagarlitskij.

”Enligt honom”, antecknade Alapuro, ”förmår de ryska demokrater som försöker efterlikna västvärlden och deras av intelligentians kretsar bestående små partier inte lösa Sovjetunionens problem. Därför bidrar de till att öka möjligheten av en konservativ reaktion. Själv förespråkar han ett socialistiskt och demokratiskt alternativ, som skulle tilltala de breda massorna av arbetare. Endast en sådan organiserad politisk kraft kunde bli en motvikt till apparaten och hotet om restaurering . Som ett fruktansvärt framtida alternativ till en organiserad och bred socialistisk-demokratisk mobilisering ser Kagarlitskij reaktionens uppgång, varvid mycket blod skulle flyta” (Alapuro: Vallankumouksessa, s. 150–1)

På initiativ av Tord Björk från det svenska nätverket ”Folk och Fred” har Internationella Fredsbyrån IPB, Transnational Institute, det internationella nätverket ”Nej till Nato” med flera sammanslutningar lanserat en petition för Kagarlitskijs frigivning. Underteckna gärna petitionen på Change.org.

Mikael Böök, Isnäs