Utan vänner som vanligt? Mobilen som enda sällskap under julen? Krisarbetare: "Tveka inte att höra av dig"

Både under julafton och längre in i julhelgen håller Röda korsets skyddshus för unga öppet dygnet runt i Helsingfors och Åbo. För den som är under 30, känner sig ensam eller har ett särskilt trassligt hemmaliv just nu erbjuds samvaro, mat och en lugn sovplats på natten om det behövs.

Skyddshusens grundtanke är att det alltid finns en lösning när livet känns svårt.

– På alla våra skyddshus finns öron som lyssnar och trygga närvarande vuxna. Det lönar sig att ta kontakt utan att tveka om man känner sig ensam eller mår dåligt, säger Marina Stubb, som leder verksamheten i Åbo just nu.

I Helsingfors ligger de ungas skyddshus på Nylandsgatan 32A. Där kan man ringa på dörrklockan när som helst under dygnet de närmaste dagarna.

– Det kan vara värt att ringa innan man dyker upp, men det är inget krav. Känns det svårt att tala i telefon så kan man alltid höra av sig på Whatsapp, men man kan också bara komma, säger Stubb.

De ungas skyddshus i Esbo och Vanda svarar i telefon hela helgen, men husen i Helsingfors och Åbo har personal på plats för den som vill kliva in genom dörren.

Var fjärde saknar vän

Det finns färska siffror på ensamhet, särskilt bland unga. När Helsingfors Mission gjorde en ensamhetsenkät med över 4 000 personer från mitten av maj till slutet av september i år talade siffrorna ett hårt språk. Var fjärde ung person har ingen riktigt nära vän eller en grupp att höra till.

De flesta som svarade var 15–20 år och gick i högstadiet, gymnasiet eller i en yrkesskola.

Heidi Östling, krisarbetare på krisjouren för unga på Helsingfors Mission vet att känslan av ensamhet förstärks just nu.

– Julen är en tid när förväntningarna på samhörighet stiger, säger hon.

Östling föreslår några ministeg mot att må bättre när ensamheten stör en.

– Kanske titta på en film för att bryta den där känslan lite, göra något som man behöver och som känns bra i stunden. Om man kan vara med i något slags volontärarbete är det fint, för det finns mycket forskning som visar att den som hjälper andra känner sig mindre ensam själv, säger Östling.

I mellandagarna kan den som har det svårt boka in en samtalstid på krisjouren, men Östling tipsar också om att kanske slå en signal till en bekant eller släkting som man inte haft kontakt med på länge. Glädjen över att prata en stund kan vara lika stor för båda två.

Simma eller hitta en kompis i julhelgen Vetenskapscentret Heureka i Dickursby i Vanda har stängt på julafton, men öppet alla andra dagar i jul- och nyårshelgen. På gång: Utställningarna Mitt i katastrofen och AI för mig, som är en interaktiv utställning om förhållandet mellan människan och robotar som styrs av artificiell intelligens. Den inhemska appen Kaverisovellus (på finska tills vidare) har redan 12 000 medlemmar och varje dag laddar minst 50 nya personer ner den här gratistjänsten. I appen letar man efter kompisar som kan passa ens egna värderingar och kanske har samma intressen. Tjänsten finns för att motarbeta ensamhet bland vuxna. Träna. Alla gym i huvudstadsregionen har inte öppet hela helgen, men en del är öppna på just julafton, andra under resten av tiden. Simma och bada bastu. Bland annat Allas Sea Pool intill Salutorget i Helsingfors håller öppet alla dagar i julhelgen. Bio. På julafton är biograferna i regel stängda, men under resten av jul- och nyårshelgen snurrar filmerna på. Njut av bild och ljud i biografmörkret. De ungas skyddshus (Röda Korset) i Helsingfors nås till exempel på Whatsapp: +358 40 173 4149. Alla skyddshus i huvudstadsregionen svarar i telefon dygnet runt under julhelgen. Vik ut ▼

År 2019 diskuterade politiker i Sverige frågan om att tillsätta en ensamhetsminister. Man argumenterade genom att säga att var tionde svensk saknar en nära vän och att sex av tio personer aldrig har lånat ett verktyg eller en påse mjöl av sin granne för att man inte talar med varandra.

På Helsingfors Mission är verksamhetsledare Tuula Colliander inne på samma tankar.

– Det låter kanske konstigt, men det är helt okej att tala med folk man inte känner. Ibland kan man känna sig mer glad och mindre ensam bara genom att tala med någon i en kö, ta hänsyn till en annan eller hjälpa till med något. Man får sällan dålig respons om man bara vågar säga några ord fast det känns svårt, säger hon.

Till alla vuxna har Colliander en hälsning.

– När vi tittade på kommentarerna och talade med unga i skolor om ensamhet sade de att vuxna borde ta mer ansvar för att tala med den som är ung om ensamhet och vänskap. De unga önskade hjälp av sina vuxna med att hantera känslorna kring frågan. Våga alltså tala, också vuxna behöver träna sina sociala färdigheter.